Sporting B regressa às vitórias e ao comando

Apesar de os algarvios terem tido mais posse de bola, remates e cantos no encontro, os ‘verdes e brancos’ estiveram muito melhor no capítulo da finalização. Os três golos apontados – dois deles de belo efeito artístico – deram expressão ao bom desempenho coletivo e à qualidade individual do conjunto ‘leonino’.



Os sportinguistas entraram bem no jogo e, depois de um primeiro aviso de Ryan Lucas, aos 13 minutos, inauguraram o marcador, aos 18, por intermédio de Paulo Cardoso. Assistido pelo colega Rafael Nel, o atacante leonino só teve de encostar para o 1-0.



Aos 33, os ‘leões’ viram Manuel Mendonça introduzir a bola na baliza, mas o lance foi invalidado pelo videoárbitro (VAR) por fora de jogo de Rafael Nel no início da jogada.



Apesar de o Farense ter tido mais posse de bola na primeira parte, o Sporting B foi mais eficaz e chegou ao 2-0, aos 45+3, num ‘chapéu’ monumental de Rafael Nel de fora da área.



Depois do intervalo, o Sporting B geriu a vantagem de dois golos, apesar das tentativas do Farense em reentrar na discussão do resultado. Aos 76, os adeptos que estiveram em Alcochete viram mais um golo fantástico, desta vez Flávio Gonçalves tirou três oponentes do caminho e fez o 3-0.



Antes do apito final, já em período de compensação (90+5), o Farense conseguiu chegar ao tento de honra na sequência de um canto em que Cláudio Falcão desviou de forma subtil para o 3-1.



Com o triunfo, o Sporting B soma agora 26 pontos e partilha a primeira posição com o Marítimo que tem mais um jogo que os lisboetas, enquanto o Farense é oitavo, com 16.







Jogo no Estádio Aurélio Pereira, Alcochete.



Sporting B – Farense, 3-1.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Paulo Cardoso, 18 minutos.



2-0, Rafael Nel, 45+3.



3-0, Flávio Gonçalves, 76.



3-1, Cláudio Falcão, 90+5.



Equipas:



- Sporting B: Diego Callai, Salvador Blopa (José Silva, 73), Rômulo Júnior, David Moreira, Rodrigo Dias, Rayan Lucas (Kauã Pinto, 60), Manuel Mendonça (Mauro Couto, 72), Samuel Justo, Rafael Nel (Gabriel Silva, 72), Flávio Gonçalves (Rafael Besugo, 83) e Paulo Cardoso.



(Suplentes: Guilherme Pires, José Silva, Rafael Pontelo, Eduardo Felicíssimo, Kauã Pinto, Rafael Besugo, Lucas Anjos, Mauro Couto e Gabriel Silva).



Treinador: João Gião.



- Farense: Brian Araújo, Rúben Fernandes, Lucas D’Agrella, Franco Romero (Fran Delgado, 45), Derick Poloni, Cláudio Falcão, Miguel Menino (Bruno Almeida, 45), Assane Ndiaye (Yannick Semedo, 61), André Candeias (Jaiminho, 74), Rui Costa e Balla Sangaré (Darío Poveda, 61).



(Suplentes: Jakob Tannander, Fran Delgado, Toni Herrero, Yannick Semedo, Rafael Teixeira, Geovanny Almeida, Bruno Almeida, Jaiminho e Darío Poveda).



Treinador: Jorge Silas.



Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cláudio Falcão (45+2), Derick Poloni (49) e Lucas D’Agrella (65).



Assistência: Cerca de 600 espetadores.