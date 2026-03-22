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Sporting B vence com reviravolta

Sporting B vence com reviravolta

O Sporting B venceu o Feirense por 2-1, depois de operar uma reviravolta no jogo da 27.ª jornada da II Liga disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Lusa /

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O Feirense colocou-se em vantagem por Jonny Arriba, aos cinco minutos, mas Paulo Cardoso empatou para o Sporting B, aos 33, antes de Lucas Anjos, aos 86 minutos, garantir o regresso dos 'leões' aos triunfos, depois de quatro derrotas.

O Sporting B segue em sexto lugar, com 41 pontos, os mesmos da União de Leiria, quarta e que tem menos um jogo, enquanto o Feirense se mantém no 10.º lugar, com 35.

A formação da casa inaugurou cedo o marcador por Jonny Arriba, na cobrança de uma grande penalidade confirmada com recurso ao videoárbitro, só que os 'leões' tornaram-se mais pressionantes e restabeleceram o empate ainda na primeira parte, quando Rodrigo Dias serviu Paulo Cardoso para este cabecear com eficácia.

Perto do final do jogo, o Sporting B conseguiu a ‘cambalhota’ no marcador, num lance de contra-ataque, com David Moreira a servir Lucas Anjos, que rematou cruzado para o fundo da baliza.



Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense - Sporting B, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Jonny Arriba, 05 minutos (grande penalidade).

1-1, Paulo Cardoso, 33.

1-2, Lucas Anjos, 86.



Equipas:

- Feirense: Diego Altube, Jojó, Leal, Emanuel Moreira, André Lopes, Gui Meira (Zé Ricardo, 84), Samad, Pedrinho (Miguel Correia, 60), Jonny Arriba (Bruno Silva, 84), Luís Santos (João Lima, 73) e Nketia (Gastón, 73).

(Suplentes: Francisco Meixedo, Robinho, Bruno Silva, Zé Ricardo, Pedro Mendes, Gastón, Miguel Correia, Klimov e João Lima).

Treinador: Ricardo Costa.

- Sporting B: Diego Callai, Rodrigo Dias (Daniel Costa, 90+3), Bruno Ramos, João Muniz (Rômulo, 70), David Moreira, Mauro Couto (Manuel Mendonça, 90+3), Samuel Justo, Rayan Lucas (Eduardo Felícissimo, 70), Flávio Gonçalves (Bafdili, 82), Lucas Anjos e Paulo Cardoso.

(Suplentes: Francisco Silva, Daniel Costa, Rômul, Mateo Tanlongo, Eduardo Felicíssimo, Bafdili, Manuel Kissanga, Gabriel Silva e Manuel Mendonça).

Treinador: João Gião.



Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Samad (16), João Muniz (17), Jonny Arriba (23), André Lopes (78), Rodrigo Dias (80), João Lima (86) e Zé Ricardo (90+10).

Assistência: cerca de 1.500 espetadores.
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