Sporting B vence com reviravolta

O Feirense colocou-se em vantagem por Jonny Arriba, aos cinco minutos, mas Paulo Cardoso empatou para o Sporting B, aos 33, antes de Lucas Anjos, aos 86 minutos, garantir o regresso dos 'leões' aos triunfos, depois de quatro derrotas.



O Sporting B segue em sexto lugar, com 41 pontos, os mesmos da União de Leiria, quarta e que tem menos um jogo, enquanto o Feirense se mantém no 10.º lugar, com 35.



A formação da casa inaugurou cedo o marcador por Jonny Arriba, na cobrança de uma grande penalidade confirmada com recurso ao videoárbitro, só que os 'leões' tornaram-se mais pressionantes e restabeleceram o empate ainda na primeira parte, quando Rodrigo Dias serviu Paulo Cardoso para este cabecear com eficácia.



Perto do final do jogo, o Sporting B conseguiu a ‘cambalhota’ no marcador, num lance de contra-ataque, com David Moreira a servir Lucas Anjos, que rematou cruzado para o fundo da baliza.







Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.



Feirense - Sporting B, 1-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Jonny Arriba, 05 minutos (grande penalidade).



1-1, Paulo Cardoso, 33.



1-2, Lucas Anjos, 86.







Equipas:



- Feirense: Diego Altube, Jojó, Leal, Emanuel Moreira, André Lopes, Gui Meira (Zé Ricardo, 84), Samad, Pedrinho (Miguel Correia, 60), Jonny Arriba (Bruno Silva, 84), Luís Santos (João Lima, 73) e Nketia (Gastón, 73).



(Suplentes: Francisco Meixedo, Robinho, Bruno Silva, Zé Ricardo, Pedro Mendes, Gastón, Miguel Correia, Klimov e João Lima).



Treinador: Ricardo Costa.



- Sporting B: Diego Callai, Rodrigo Dias (Daniel Costa, 90+3), Bruno Ramos, João Muniz (Rômulo, 70), David Moreira, Mauro Couto (Manuel Mendonça, 90+3), Samuel Justo, Rayan Lucas (Eduardo Felícissimo, 70), Flávio Gonçalves (Bafdili, 82), Lucas Anjos e Paulo Cardoso.



(Suplentes: Francisco Silva, Daniel Costa, Rômul, Mateo Tanlongo, Eduardo Felicíssimo, Bafdili, Manuel Kissanga, Gabriel Silva e Manuel Mendonça).



Treinador: João Gião.







Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Samad (16), João Muniz (17), Jonny Arriba (23), André Lopes (78), Rodrigo Dias (80), João Lima (86) e Zé Ricardo (90+10).



Assistência: cerca de 1.500 espetadores.