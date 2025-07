Sporting B vence em casa do Amarante em encontro de preparação

O avançado Gabriel Silva (19 minutos) inaugurou o marcador frente ao conjunto da Liga 3 e Rafael Besugo (77) ‘selou’ o segundo triunfo da equipa orientada por João Gião no estágio que decorre em Guimarães.



Antes, na quarta-feira, a equipa secundária dos ‘verde e brancos’ já tinha vencido no terreno do Felgueiras (3-2), conjunto que também vai disputar a II Liga.



O estágio de pré-temporada do Sporting B teve início na terça-feira e decorre até domingo, dia em que os ‘leões’ visitam a Oliveirense, às 10:00, também do segundo escalão nacional.



O Sporting B vai disputar a II Liga portuguesa de futebol em 2025/26, após ter assegurado, na última época, a promoção da Liga 3 para o patamar superior.