Sporting B vence União de Leiria e iguala Vizela no topo da II Liga
O Sporting B venceu hoje a União de Leira (1-0) em jogo da segunda jornada da II Liga portuguesa de futebol e igualou o Vizela no topo da classificação com dois triunfos noutros tantos encontros.
Um golo de Mauro Couto (45+4), no tempo de compensação da primeira parte, valeu à equipa secundária dos ‘leões’ o segundo triunfo consecutivo na época de regresso ao segundo escalão nacional, perante o treinador da equipa principal, Rui Borges, que assistiu à partida na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.
Sporting B e Vizela, que no sábado goleou o FC Porto B (4-0), aguardam, agora, pelo resultado do Leixões, na visita ao Benfica B (18:00), única equipa que pode igualar os dois conjuntos com um arranque 100% vitorioso na II Liga.
Após uma entrada mais forte da União de Leiria, com seis remates em cerca de 20 minutos, que teve a sua expressão máxima num ‘disparo’ de Habib Sylla ao poste da baliza, aos sete minutos, os ‘leões’ superiorizaram-se e terminaram mesmo o primeiro tempo com os mesmos seis ‘tiros’ que os visitantes.
Foram, no entanto, mais eficazes e chegaram ao intervalo em vantagem, graças ao golo de Mauro Couto (45+4), a concluir um bom lance de ataque conduzido por Manuel Mendonça, na zona central, antes de ceder a Samuel Justo, que serviu o companheiro para o 1-0.
O avançado, que se estreou na equipa principal dos ‘verdes e brancos’ na época passada, mostrou-se, desta forma a Rui Borges, que assistiu ao encontro no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, assim como o avançado Francisco Trincão e o defesa Ricardo Mangas, em estágio para a receção ao Arouca, às 20:30, a contar para a I Liga.
Na segunda parte, os visitantes voltaram a equilibrar as operações e dispuseram mesmo das melhores ocasiões, frente a um Sporting B que procurou, sem sucesso, explorar as transições, mas esteve muito seguro defensivamente.
Nas poucas vezes em que os leirienses conseguiram, efetivamente, ameaçar a baliza de Diego Callai, Lucho Veja (71) e Jair da Silva (90+1) cabecearam por cima, enquanto Juan Muñoz (74) e Marc Baró (80) tiveram os seus remates intercetados por Bruno Ramos e José Silva.
Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.
Sporting B – União de Leiria, 1-0.
Ao intervalo: 1-0.
Marcador:
1-0, Mauro Couto, 45+4 minutos.
Equipas:
- Sporting B: Diego Callai, Bruno Ramos, João Muniz, David Moreira (Rodrigo Dias, 77), José Silva, Rayan Lucas (Eduardo Felicíssimo, 77), Samuel Justo, Salvador Blopa, Mauro Couto (Rafael Besugo, 88), Manuel Mendonça (Flávio Gonçalves, 77) e Rodrigo Ribeiro (Gabriel Silva, 71).
(Suplentes: Guilherme Pires, Rafael Pontelo, Rodrigo Dias, Flávio Gonçalves, Lucas Anjos, Eduardo Felicíssimo, Rafael Besugo, Gabriel Silva e Paulo Cardoso).
Treinador: João Gião.
- União de Leiria: João Bravim, Habib Sylla, Zé Pedro, Victor Rofino, João Silva, Miguel Maga (Marc Baró, 65), Eboué Kouassi (Lucho Veja, 65), Bernardo Gomes (Daniel Borges, 46), Jair da Silva, Juan Muñoz e Pablo Fernández.
(Suplentes: Salvador Carrasco, Marc Baró, Genaro Serrano, Jordan, Zé Vítor, Lucho Vega, Diogo Amado, Daniel Borges e Vasco Oliveira).
Treinador: Fábio Pereira.
Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Samuel Justo (12), Eboué Kouassi (21), Juan Muñoz (42), Rayan Lucas (46), David Moreira (49), Mauro Couto (61), Miguel Maga (62), Habib Syllla (69) e Flávio Gonçalves (90+1). Cartão vermelho direto para o treinador da União de Leiria, Fábio Pereira (66).
Assistência: cerca de 600 espetadores.
