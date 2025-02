Sporting Braga recebe FC Porto no dia 8 de março na 25.ª jornada da I Liga

A LPFP divulgou hoje o calendário das rondas 25 e 26 da I Liga, com destaque para a receção dos bracarenses aos ‘dragões’, no dia 08 de março, pelas 20:30, em Braga, num duelo entre equipas que têm atualmente os mesmos 47 pontos, a seis da frente.



No mesmo dia, o Benfica, segundo com os mesmos 53 pontos do líder Sporting, recebe o Nacional, pelas 18:00, enquanto os ‘leões’ apenas entram em campo no domingo, frente ao Casa Pia, em jogo que será disputado em Rio Maior.



A 25.ª jornada abre na sexta-feira, dia 1 de março, com a receção do Estrela da Amadora ao Gil Vicente, e fecha na segunda-feira, dia 10, com o jogo entre o Famalicão e o Rio Ave.



Já a 26.ª jornada vai disputar-se toda nos dias 15 e 16 de março, sábado e domingo, seguindo-se uma paragem para os compromissos internacionais das seleções.



O FC Porto-AVS e o Sporting-Famalicão vão ser jogados no sábado, enquanto a visita do Benfica ao Rio Ave será no domingo.



O Benfica e o Gil Vicente vão chegar a estas jornadas com menos uma partida disputada do que os seus adversários, uma vez que o duelo entre estas duas equipas, da 24.ª jornada, ficou agendado apenas para o dia 28 de março, em Barcelos.



Jornada 25:



- Sexta-feira, 7 mar:



Estrela Amadora - Gil Vicente, 20:15



- Sábado, 8 mar:



AVS - Arouca, 15:30



Benfica - Nacional, 18:00



Estoril Praia - Farense, 18:00



Sporting de Braga - FC Porto, 20:30



- Domingo, 9 mar:



Santa Clara - Moreirense, 15:30



Casa Pia - Sporting, 18:00



Boavista - Vitória de Guimarães, 20:30



- Segunda-feira, 10 mar:



Famalicão - Rio Ave, 20:15



Jornada 26:



- Sábado, 15 mar:



Farense – Sporting de Braga, 15:30



Gil Vicente - Santa Clara, 15:30



FC Porto - AVS, 18:00



Sporting - Famalicão, 20:30



- Domingo, 16 mar:



Nacional - Casa Pia, 15:30



Arouca - Estoril Praia, 15:30



Rio Ave - Benfica, 18:00



Moreirense - Boavista, 20:30



Vitória de Guimarães - Estrela Amadora, 20:30