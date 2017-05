Sporting campeão nacional de futebol feminino

Lusa 20 Mai, 2017, 17:54 | Futebol Nacional

A recém-criada equipa 'leonina' impôs-se no Parque de Jogos do Inatel, no Porto, com golos de Fátima Pinto (12 minutos), Tatiana Pinto (30), Diana Silva (33 e 40), Ana Capeta (68 e 71), enquanto Cláudia Lima marcou para o Boavista (79).



Com 71 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, e com vantagem no confronto direto com as minhotas, o Sporting assegura assim o seu primeiro título, sucedendo no historial de campeões ao Futebol Benfica, vencedor das duas últimas edições.