Sporting com "jogo decisivo" na Taça da Liga

O líder da I Liga recebe o emblema do Algarve depois do triunfo frente ao Boavista (2-0), no Bessa, na segunda-feira, para o campeonato, sabendo, de antemão, que uma derrota hoje significará o ‘adeus’ à Taça da Liga, já que o Farense bateu o secundário Tondela (1-0).Os algarvios comandam a ‘poule’, com três pontos, à frente de Sporting e Tondela, ainda com zero.O encontro disputa-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20:15, tendo a arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.Na terça-feira, o Benfica superou o Arouca (2-0), para a segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga, e deu um passo importante rumo à 'final four' da competição.Os vencedores de cada um dos grupos seguem em frente na prova e vão defrontar-se na ‘final four’, mais uma vez marcada para Leiria, com meias-finais em 23 e 24 de janeiro e a final em 27.

Ontem, em conferência de imprensa, treinador do Sporting sublinhou o caráter "decisivo" do jogo desta noite, mesmo sendo o primeiro dos `leões` na competição.



"É um jogo decisivo. Apesar de começarmos agora a competição, pode acabar já a Taça da Liga. Por isso, é importante vencer o jogo, porque nos dá vantagem para o segundo jogo", afirmou Rúben Amorim, em conferência de imprensa.



O treinador lembrou que não há "muito tempo para treinar" e afirmou que poderão haver novidades no `onze`, numa altura em que a equipa está numa `onda` de vitórias, o que "dá mais confiança".



Rúben Amorim revelou ainda a ausência do médio japonês Morita, devido a lesão, que o vai deixar de fora desta partida e, muito possivelmente, da receção ao Estrela da Amadora, no domingo, para a I Liga, estando em dúvida para os encontros com Rakow e Benfica.



"Temos de avaliar bem os jogadores, não temos muito tempo para recuperar e o foco está em perceber quem recuperou bem fisicamente e as melhores características. Por exemplo, o Morita não vai ser convocado, tem uma pequena lesão e deixa-nos dúvidas para os próximos jogos. É um ciclo que todas as equipas grandes querem ter, mas são difíceis de gerir. Estamos preparados para isso", atirou o treinador dos sportinguistas.



A prioridade do Sporting passa pelo campeonato, sublinhou Rúben Amorim, embora a Taça da Liga, assim como a Taça de Portugal, sejam igualmente competições que a turma `verde e branca` pretende conquistar, utilizando a expressão "tudo ou nada".



"A direção não me fez ultimato nenhum, mas o clube assim o exige. O ano passado foi muito mau e queremos ter essa exigência. O Sporting está no caminho certo. Sinto que neste momento temos de enfrentar as coisas assim, ao contrário de há três anos. Daí ter decidido ter este tipo de abordagem ao longo desta temporada", explicou Amorim.







(Com Lusa)