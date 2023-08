Sporting condena insultos contra Otávio Ataíde

”, referem os "leões" em comunicado divulgado nas redes sociais.O futebolista brasileiro do Famalicão Otávio Ataíde revelou na terça-feira ter recebido nas suas redes sociais insultos racistas após o jogo frente ao Sporting, no domingo, para a I Liga portuguesa de futebol.“Dia 27/08/2023 (no domingo), logo após o jogo entre Sporting e Famalicão, sofri graves ofensas numa rede social. Torcedores da equipe que acabávamos de enfrentar, me enviaram mensagens de cunho racista e xenofóbico”, escreveu o central, de 21 anos, na sua página no Instagram.O Sporting garante que apoia todos os que “levantem a voz e tomem medidas” por terem sido alvo de qualquer tipo de discriminação ou violência, salientando que casos similares são recorrentes nas redes sociais, mas que “não se esgotam no mundo digital, nem no mundo do desporto”.”, frisa o documento.O Sporting pede ainda que também se “levante a voz” contra a “conduta agressiva” nos relvados nacionais.”, conclui.O Sporting venceu o Famalicão por 1-0, em Lisboa, em jogo da terceira jornada da I Liga portuguesa.