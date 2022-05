Sporting conquista terceira Taça de Portugal em futebol feminino

Melhor a equipa famalicense nos primeiros dez minutos, a pressionar alto de forma a encostar as "leoninas" junto à sua área. Apenas aos 12 minutos é que o Sporting logrou efetuar uma jogada de ataque, pois as adversárias apresentaram-se aguerridas face à melhor técnica das jogadoras da equipa de Lisboa.A partir deste momento, o Sporting foi mais perigoso e, ao passar da meia hora, chegou ao 1-0, na transformação de um penálti, devidamente concretizado por Joana Marchão.

Aos 37 minutos, o Famalicão podia ter empatado após uma recuperação de bola dentro da área "leonina", mas o remate final na jogada foi muito deficiente e saiu ao lado.





Após o intervalo, a equipa minhota veio decidida a virar o rumo dos acontecimentos e encetou uma onda de jogadas perigosas junto à baliza do Sporting.





No entanto, quase se gritou golo num cabeceamento de Diana Silva, mas o esférico bateu no poste da baliza e o Sporting voltava ao jogo com muito perigo.





Aos 61', o 2-0 surge com alguma sorte à mistura. O remate da canadiana Chandra Davidson desviou numa defesa famalicense e acabou no fundo da baliza.

A 8 do final, o Famalicão desperdiçou uma ocasião para reduzir, ao falhar um penálti marcado por Fernanda Tipa e boa defesa de Doris Bacic.





Até ao apito final, boa atitude das famalicenses, Raquel Fernandes fez um bom passe para Carolina Rocha, que reduziu para 2-1, aos 88', e a corrigir a falta de eficácia que se notou durante toda a partida.





No `ranking` dos vencedores da prova, o Sporting isolou-se no segundo lugar, ainda distante do 1.º de Dezembro, líder destacado, com sete troféus.