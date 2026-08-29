Sporting contrata guarda-redes Kaique Pereira ao Palmeiras

O jogador, de 23 anos, assinou um contrato até 2031, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões euros, chegando aos `leões` para ser o substituto de João Virgínia, que rumou aos ingleses do Wolverhampton após dois anos como suplente de Rui Silva.

Kaique estava ligado ao Palmeiras desde 2019, mas nunca disputou qualquer partida pela equipa comandada pelo português Abel Ferreira, tendo sido emprestado ao Farense na segunda metade de 2024/25 e ao Nacional, em 2025/26, equipa ao serviço da qual disputou 28 jogos.

Com a chegada de Kaique Pereira, o Sporting chega à dezena de reforços para 2026/27, depois de já ter recrutado Rodrigo Zalazar, Pedro Lima, Issa Doumbia, Silas Andersen, Sergi Altimira, Jesse Derry, Ibrahima Ba, Nestory Irankunda e Moncef Zekri.

Em declarações aos meios do clube, Kaique Pereira garantiu estar "muito feliz", considerando que "poder vestir a camisola do Sporting é especial".

O guardião afirmou ter chegado para "contribuir e ajudar a equipa" e afirmou que se vai integrar com naturalidade no balneário: "É um grupo de trabalho muito bom e unido. A adaptação vai ser a coisa mais fácil, vai ser uma questão de pouco tempo".