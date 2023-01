Sporting da Covilhã dispensa três futebolistas

”, informou o emblema serrano.Os três jogadores chegaram ao clube no início da temporada e aumentam para cinco o número de dispensados na reabertura de mercado, a juntar às saídas dos avançados Beléa e Perea.Antes, já tinham deixado de fazer parte do plantel os médios Eduardo Soares e Sergio Quintero.O defesa central Seydine N´Diaye, de 24 anos, que tem atuado na posição de médio defensivo nos "leões da serra", estava a contas com um processo disciplinar, devido a uma saída noturna não autorizada, e deixa o clube após 15 jogos com a camisola serrana.Rúben Ferreira, lateral esquerdo de 32 anos, encontrava-se lesionado e alinhou em cinco partidas pelo Sporting da Covilhã.Adilson Fernandes, luso-guineense de 23 anos, não se chegou a estrear em jogos oficiais pelos "leões da serra".Além dos quatro jogadores que se juntaram ao grupo de trabalho em janeiro, o treinador, Alex Costa, aguarda a chegada de mais reforços esta semana.