Sporting da Covilhã empata no terreno do líder provisório Farense

A equipa de Faro subiu provisoriamente ao primeiro lugar, com 34 pontos, mais um do que o Nacional, que joga na Cova da Piedade, enquanto o Sporting da Covilhã ocupa o quarto lugar, com 28.



No Farense, vindo de duas derrotas seguidas, o técnico Sérgio Vieira preocupou-se em fortalecer o meio-campo e dar maior segurança defensiva ao ‘onze' - que incluiu o reforço brasileiro Lucca, com poucos dias de treinos -, atitude que se manteve nas substituições, optando por não utilizar os dois avançados que tinha no banco.



Do lado dos forasteiros, melhores durante o primeiro tempo, mas que no segundo tempo também não mostraram querer arriscar muito, Daúto Faquirá continua sem perder desde que assumiu o cargo de treinador, com duas vitórias e dois empates



Os minutos iniciais da partida apontaram para equilíbrio entre as duas equipas, mas seria o Sporting da Covilhã a assumir maiores despesas no controlo do jogo, criando duas boas ocasiões já no final da primeira parte, por Mica (34 minutos) e Kukula (38), ambas defendidas por Hugo Marques, contra um cabeceamento perigoso de Matheus Silva (40).



O arranque da segunda parte mostrou duas equipas inoperantes do ponto de vista ofensivo, aparentemente satisfeitas com o resultado, um cenário que as várias substituições operadas não vieram modificar.



O primeiro remate do segundo tempo só surgiu aos 72 minutos, mas, nos minutos finais, seria o Farense a criar os melhores lances, pelo isolado Fábio Nunes (78) e por André Vieira (83), ambos travados pelo guardião Carlos Henriques.



Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.



Farense - Sporting da Covilhã, 0-0



Equipas:



- Farense: Hugo Marques, Matheus Silva (Bandarra, 77), Rafael Vieira, Luís Rocha, David Sualehe, Filipe Melo, Lucca (André Vieira, 82), Ryan Gauld, Arnold (Hugo Seco, 64), Fábio Nunes e Fabrício Simões.



(Suplentes: Daniel Fernandes, André Vieira, Bura, Bandarra, Patrick, Irobiso e Hugo Seco).



Treinador: Sérgio Vieira.



- Sporting da Covilhã: Carlos Henriques, Tiago Moreira, Zarabi, Brendon, Soares, Filipe Cardoso, Gilberto, Bonani (Rodrigo António, 87), Mica, Jean Batista e Kukula (Deivison, 79).



(Suplentes: Bruno Miguel, Deivison, Joel, Jaime, Rodrigo António, Daffé e Miranda).



Treinador: Daúto Faquirá.



Árbitro: João Bento (Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Matheus Silva (09), David Sualehe (76), Ryan Gauld (78), Rafael Vieira (87) e Deivison (90+4).



Assistência: Cerca de 2.500 espetadores.