Sporting da Covilhã ‘reacende’ luta pela manutenção com triunfo frente à BSAD

No Estádio Nacional, em Oeiras, o colombiano desfez o ‘nulo’ aos 84 minutos, deixando os serranos igualados com o Trofense nos últimos lugares da tabela, com 24 pontos, a três da BSAD, que mantém os 27 e o lugar de ‘play-off’, e a cinco do Nacional, com 29.



A primeira parte foi um completo marasmo, com as duas equipas a demonstrarem as razões que as levam a estar na ‘cauda’ da tabela da II Liga, com a única exceção a ser um remate frontal de primeira de Lucho, ao lado da baliza da BSAD, aos 24 minutos.



O equilíbrio foi a nota dominante, mas num aspeto medíocre, sem qualquer perigo de relevo junto das balizas, com o intervalo a chegar na esperança de haver alterações no segundo tempo, que se verificaram, sobretudo, numa mudança de atitude dos lisboetas.



Depois de uma interrupção de alguns minutos no reatamento, devido à lesão de Bruno Bolas, que levou à sua substituição por Igor Araújo, a fazer a estreia esta temporada na baliza do Sporting da Covilhã, os ‘azuis’ tomaram conta do jogo, com algumas ocasiões.



Igor Araújo foi logo chamado à ação no primeiro lance desde a sua entrada em campo, aos 57, com uma defesa apertada a um remate de João Lima, que voltou a ameaçar aos 70, mas falhou o cabeceamento certeiro em resposta ao bom cruzamento de Henrique.



O mesmo João Lima teve uma perdida inacreditável aos 75, quando, sozinho perante Igor Araújo e com tudo para fazer golo, atirou rente ao poste direito, o que acabou por ser ‘fatal’ para a BSAD, porque o Sporting da Covilhã, sem muito fazer por isso, marcou.



John Kelechi falhou a interceção num passe longo de Ângelo e deixou ‘escapar’ Aponza, que, muito veloz, atirou rasteiro por baixo do corpo de Gonçalo Tabuaço e decidiu este duelo, soltando a euforia com o triunfo, que permite ainda sonhar com a manutenção.







Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.



BSAD – Sporting da Covilhã, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Aponza, 84 minutos.







Equipas:



- BSAD: Gonçalo Tabuaço, António Montez (Boni, 87), John Kelechi, Nuno Tomás, Jójó, Rúben Oliveira, Fofana (Yaya, 54), Henrique, Chico (Tavares, 77), Samuel Lobato (Jefferson, 54) e João Lima (Fabrício, 77).



(Suplentes: Dylan Silva, Bernardo Caldeira, Boni, Coxixo, Yaya, Tavares, Jefferson, Saramago e Fabrício).



Treinador: Zé Pedro.



- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas (Igor Araújo, 56), Ângelo, Jaime (Felipe Dini, 73), Lucão, Gildo (Diogo Rodrigues, 62), Zimbabwé, Lucho, Nkanyiso Shinga (Jorginho, 73), Nuno Rodrigues (Gilberto, 62), Fatai e Aponza.



(Suplentes: Igor Araújo, Diogo Rodrigues, Casagrande, Jorginho, Gilberto, Cornélio, Zé Tiago, Felipe Dini e Agustín Mársico).



Treinador: Alex Costa.







Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nkanyiso Shinga (60), Jefferson (66) e Rúben Oliveira (90).



Assistência: 432 espetadores.