Sporting da Covilhã tem orçamento de um milhão de euros para a próxima época

Lusa Comentários 19 Jun, 2018, 09:20 | Futebol Nacional

No documento dado a conhecer aos sócios, a verba prevista para a formação principal serrana, um milhão e 39 mil euros, é cerca de 195 mil euros superior à da última temporada. Os principais gastos da Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ) vão ser com atletas e treinadores e também vão aumentar.



O resultado líquido estimado do exercício da SDUQ é de 18.465 euros, menos do que esta época.



Na reunião magna, na qual participou cerca de uma centena de sócios, 69 dos quais foram agraciados com os emblemas de prata e de ouro, relativos aos 25 e 50 anos de associados, foi aprovado por unanimidade o orçamento do clube, no valor de 212 mil euros, maior do que no ano transato.



José Mendes, presidente dos "leões da serra", sublinha que "a receita da SDUQ tem sido constantemente aumentada" e acentuou que os serranos, para além de não deverem "nada a ninguém", têm obra em curso, com a renovação do Estádio Santos Pinto.



Há 14 anos à frente do Sporting da Covilhã, o presidente frisou ser sua preocupação continuar a ter as contas equilibradas e a "não passar daí", ainda que considere ser cada vez mais difícil formar o plantel, devido à diferença de orçamento para a maioria das equipas da II Liga, mas garantiu uma equipa competitiva às ordens de Dito.



"Vamos fazer uma equipa competitiva, vamos fazer o melhor possível. A II Liga é tremendamente difícil e cada vez está mais difícil, porque há muitos tubarões, com grandes orçamentos", salienta José Mendes.



O dirigente diz-se também empenhado em continuar a dar estabilidade ao emblema que há 11 épocas consecutivas disputa o segundo escalão do futebol nacional, assim como a "honrar os compromissos".



"Somos muito responsáveis e estamos na linha da frente quando se trata de pagar a tempo e horas, de honrar os compromissos", vincou o presidente do Sporting da Covilhã.



Durante a Assembleia Geral foi ainda aprovada, por unanimidade, uma operação financeira que vai permitir antecipar, através de um empréstimo bancário, os 150 mil euros de apoio total protocolados com a Câmara da Covilhã para três anos.