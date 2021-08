Sporting da Covilhã vence Académico de Viseu e partilha liderança com Benfica B

Jô inaugurou o marcador (10) e Arnold (34) aumentou a vantagem. Na segunda metade, André Claro (57) amenizou o resultado e os 'viriatos' procuraram a igualdade até ao apito final, quando já se encontravam em inferioridade numérica, sem o conseguirem.



As duas formações beirãs entraram em campo com os mesmos três pontos, após vencerem na primeira ronda do campeonato, e disputaram uma primeira metade com intensidade, equilibrada, com dinâmica ofensiva, mas em que os serranos foram mais objetivos e os viseenses não conseguiram criar nenhuma ocasião flagrante de golo.



Logo aos 10 minutos, os 'leões da serra' chegaram à vantagem por intermédio de Jô. Gilberto, de livre, meteu a bola na direita, de onde Jean Felipe cruzou para o cabeceamento certeiro do reforço brasileiro.



O Académico de Viseu foi reagindo e tornou-se mais ofensivo, enquanto o Covilhã foi tentando aproveitar as transições rápidas no ataque e acabou por aumentar a contagem aos 34 minutos.



Arnold ganhou a bola antes da linha divisória, progrediu pelo corredor direito, fletiu para o meio e rematou forte de fora da área, num lance em que Janota, surpreendido, podia ter feito mais.



Ayongo e Carvalhas tentaram reduzir, sem o conseguirem, e foi o Sporting da Covilhã que esteve perto de dilatar a vantagem, quando um passe longo de Arnold isolou Diogo Almeida e o 'chapéu' do atacante serrano saiu por cima da barra.



No reatamento, os 'viriatos' deram um primeiro aviso e, aos 57, a equipa de Viseu reduziu a desvantagem, por André Claro, que deu seguimento a um passe de Pica.



Face a uns serranos mais retraídos, o emblema orientado por Zé Gomes mostrou-se mais atrevido e, aos 67 minutos, um cabeceamento de Mesquita obrigou Navacchio a voar para defesa apertada, negando o empate.



Aos 78 minutos, na outra área, Diogo Almeida serviu Jean Felipe ao segundo poste, mas Janota defendeu com a palma da mão quando já se gritava golo no estádio.



Dois cabeceamentos com perigo aproximaram o Viseu da igualdade, mas faltou pontaria e a tarefa complicou-se após a expulsão de Pica, já no tempo extra, por acumulação de cartões amarelos.



Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.



Sporting da Covilhã – Académico de Viseu: 2-1.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Jô Santos, 10 minutos.



2-0, Arnold, 34.



2-1, André Claro, 57.



Equipas:



- Sporting da Covilhã: Léo Navachio, Jean Felipe, Jaime Simões, André Almeida, David Santos, Gilberto, Jorge Vilela, Ahmed Isaiah (Helitão, 79), Arnold (Ricardo Vaz, 79), Diogo Almeida e Jô Santos (Tiago Moreira, 66).



(Suplentes: Bruno Bolas, Tiago Moreira, Helitão, Felipe Dini, Joel Vital, Diogo Cornélio, Thiago Moraes, Ryan Teague, Ricardo Vaz).



Treinador: Wender Said.



- Académico de Viseu: Ricardo Janota, Tiago Mesquita, Pica, Pedro Monteiro, Vítor Bruno (Romy Silva, 77), Fernando Ferreira, Paná, André Carvalhas (Luisinho, 46), Yuri Araújo, André Claro e Paul Ayongo.



(Suplentes: Mbaye, Rafael Melo, Tiago Correia, Romy Silva, João Vasco, Ericson, Igor Milioransa, Luisinho e Lúcio Fernandes).



Treinador: Zé Gomes.



Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: cartão amarelo para André Carvalhas (23), Pica (45+1 e 90+1), David Santos (73), Jorge Vilela (78) e Helitão (89).



Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para Pica (90+1).



Assistência: Cerca de 350 espetadores.