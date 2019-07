Sporting da Covilhã vence Varzim nos penáltis e segue em frente na Taça da Liga

Lusa Comentários 28 Jul, 2019, 20:55 | Futebol Nacional

Na marca dos 11 metros, o lesionado Carlos Henriques defendeu o remate de Baba Sow, quando Luís Pedro já tinha atirado por cima e Stanley acertado na barra e, no penálti decisivo, Bonani atirou certeiro, num encontro em que os anfitriões atuaram desde os 68 minutos em inferioridade numérica devido à expulsão de Jaime Simões.



Logo aos dois minutos Bruno Bolas defendeu o remate de Pavlovsky e, no minuto seguinte, Adriano respondeu com um pontapé de fora da área que saiu a rasar o poste.



Stanley também cabeceou por cima da barra e os serranos voltaram a ripostar, quando num cruzamento de Silva Luís Pedro desviou para a própria baliza e obrigou à defesa de Isma.



Ao minuto 39, Carlos Henriques, que substituiu o lesionado Bruno Bolas, e também acabaria por se magoar e jogar o resto do encontro condicionado, não segurou a primeira investida de Stanley, mas acabou por afastar a recarga de Rui Coentrão.



Após o reatamento, o jogo tornou-se mais movimentado, com jogadas mais consequentes, embora com falta de acerto no último passe.



Ao minuto 68, o Sporting da Covilhã ficou reduzido a dez jogadores, quando Jaime Simões parou o remate de Baba Sow com a mão no limite da área e foi admoestado com o segundo cartão amarelo.



Paulo Alves procurou aproveitar a superioridade numérica, reforçando o ataque poveiro com Ricardo Barros e George, mas os 'leões da serra', organizados defensivamente, conseguiram levar a decisão para as grandes penalidades, depois de Stanley ter desperdiçado uma boa ocasião.



O Sporting da Covilhã vai agora defrontar o Famalicão na segunda fase da prova, em 03 de agosto.







Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.



Sporting da Covilhã - Varzim: 0-0 (3-1 gp).







Desempate por grandes penalidades:



0-1, Alan Henrique.



1-1, Daniel Martins.



1-1, Luís Pedro (atirou por cima).



1-1, Gilberto (Isma defendeu).



1-1, Stanley (acertou na barra).



2-1, Adriano.



1-2, Baba Sow (Carlos Henriques defendeu).



3-1, Bonani.







Equipas:



- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas (Carlos Henrique, 18), Tiago Moreira, Brendon, Jaime Simões, Daniel Martins, Filipe Cardoso, Gilberto, Leandro Pimenta (Jean Batista, 46), Santiago da Silva (Bonani, 66), Adriano, Kukula.



Suplentes: Carlos Henriques, Joel Vital, Daffé, Zarabi, Guilherme Rodrigues, Jean Batista, João Bonani.



Treinador: Ricardo Soares.



- Varzim: Isma, Amorim, Henrique, Luís Pedro, Cerveira, Pavlovsky, Filipe Augusto (George Ofoso, 77), Rui Moreira (Ricardo Barros, 72), Rui Coentrão (Baba Sow, 59), Minhoca, Stanley.



Suplentes: Serginho, Baba Sow, George Ofoso, Zé Diogo, Ricardo Barros, Gonçalo, Pedro Ferreira.



Treinador: Paulo Alves.







Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jaime Simões (48 e 68), Stanley (79). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Jaime Simões (68).



Assistência: Cerca de 400 pessoas.