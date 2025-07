Sporting de Braga apresenta plantel para a nova época

O guarda-redes Bellaarouch, o defesa-esquerdo Lelo, o defesa-central Lagerbielke e os médios Mario Dorgeles e Gabriel Moscardo (hoje oficializado) são as contratações do Sporting de Braga até ao momento.



Antes do jogo com os galegos do Celta de Vigo foram então chamados 30 jogadores ao centro do relvado: os guarda-redes Lukas Hornicek, Tiago Sá, Bellaarouch e João Carvalho, os defesas Victor Gómez, Yanis da Rocha, Nuno Matos, Robson Bambu, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi, Lagerbielke, Niakaté, Lelo e Chissumba, os médios Vítor Carvalho, Gorby, Mario Dorgeles, João Moutinho, Diego, Zalazar, Gabriel Moscardo e Gharbi e os avançados Sandro Vidigal, João Marques, Roger, Ricardo Horta, Fran Navarro, Gabri Martínez, Patrão e El Ouazzani.



O jogo com o Celta de Vigo é o último de preparação antes da primeira partida oficial da época, na próxima quinta-feira, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, diante dos búlgaros do Levski Sofia (fora).