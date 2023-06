Sporting de Braga apresenta-se ao trabalho com 23 jogadores e dois reforços

Compareceram no Estádio Municipal de Braga para os habituais exames e testes físicos os jogadores Matheus, Tiago Sá, Hornicek, Bernardo Fontes, Tormena, Paulo Oliveira, Niakaté, Borja, Marín, Castro, Pizzi, Al Musrati, Vítor Carvalho, Djibril, Gorby, André Horta, Rodrigo Macedo, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Roger, Banza, Mário González e Bruma.



Os internacionais Joe Mendes, Serdar, Ricardo Horta, por terem estado recentemente ao serviço das respetivas seleções e devidamente autorizados pelo clube, Abel Ruiz e Victor Gómez, a representarem Espanha no Europeu de sub-21, não marcaram presença.



O lateral esquerdo espanhol Marín e o médio brasileiro Vítor Carvalho, ambos contratados ao Gil Vicente, são os únicos reforços até ao momento do Sporting de Braga, terceiro classificado do último campeonato.



Sequeira, Racic, que regressou ao Valência após empréstimo, Pedro Santos, transferido para o Arouca, e Iuri Medeiros, que rumou ao Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, são as saídas já registadas no plantel comandado por Artur Jorge.



Depois das primeiras semanas de trabalho em Braga, os minhotos vão estagiar uma semana no Algarve, de 15 a 22 de julho.







Plantel provisório do Sporting de Braga 2023/24:



- Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Hornicek e Bernardo Fontes.



- Defesas: Victor Gómez, Joe Mendes, Serdar, Tormena, Niakaté, Paulo Oliveira, Borja e Marín (ex-Gil Vicente).



- Médios: Gorby, Castro, André Horta, Vítor Carvalho (ex-Gil Vicente), Al Musrati, Pizzi e Djibril.



- Avançados: Roger, Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Rodrigo Gomes, Bruma, Abel Ruiz, Rodrigo Macedo, Mário González e Banza.