Futebol Nacional
1.ª Liga
Sporting de Braga apresenta-se aos sócios com o Celta de Vigo em 18 de julho
O Sporting de Braga vai realizar cinco jogos de preparação durante a pré-temporada, defrontando o Celta de Vigo na apresentação aos sócios, em 18 de julho, cinco dias antes do primeiro jogo oficial da época 2026/27 de futebol.
Tal como já tinha sido anunciado, o arranque dos trabalhos dos minhotos está marcado para segunda-feira, na Cidade Desportiva do Sporting de Braga, e, de 04 a 10 de julho, a equipa vai fazer um estágio no St. George’s Park, em Inglaterra, casa das seleções inglesas.
O primeiro jogo particular realiza-se em 03 de julho, com os bracarenses a defrontarem o São João de Ver, à porta fechada.
Já durante o estágio no Reino Unido, a equipa orientada por Carlos Vicens vai fazer dois encontros, ambos com equipas inglesas e à porta fechada: com o Buxton, no centro de estágios, a 07 de julho, e com o Stoke City, no Clayton Wood Training Ground (10 de julho).
De regresso a casa, marcado para 14 de julho, o Sporting de Braga vai jogar com os também minhotos do Vizela, igualmente à porta fechada, e quatro dias depois apresenta-se aos sócios com os vizinhos galegos do Celta de Vigo (19:30, no Estádio Municipal de Braga).
O primeiro jogo oficial da época dos ‘arsenalistas’ realiza-se em 23 de julho, na Sérvia, diante do Zeleznicar Pancevo, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, ditou o sorteio hoje realizado, em Nyon, na Suíça, com a segunda mão marcada para 30 de julho, em Braga.
O primeiro jogo particular realiza-se em 03 de julho, com os bracarenses a defrontarem o São João de Ver, à porta fechada.
Já durante o estágio no Reino Unido, a equipa orientada por Carlos Vicens vai fazer dois encontros, ambos com equipas inglesas e à porta fechada: com o Buxton, no centro de estágios, a 07 de julho, e com o Stoke City, no Clayton Wood Training Ground (10 de julho).
De regresso a casa, marcado para 14 de julho, o Sporting de Braga vai jogar com os também minhotos do Vizela, igualmente à porta fechada, e quatro dias depois apresenta-se aos sócios com os vizinhos galegos do Celta de Vigo (19:30, no Estádio Municipal de Braga).
O primeiro jogo oficial da época dos ‘arsenalistas’ realiza-se em 23 de julho, na Sérvia, diante do Zeleznicar Pancevo, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, ditou o sorteio hoje realizado, em Nyon, na Suíça, com a segunda mão marcada para 30 de julho, em Braga.