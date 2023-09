Sporting de Braga bate Famalicão nos penáltis e é terceiro na Supertaça feminina

Num jogo animado e com maior domínio das 'arsenalistas', a guarda-redes internacional lusa Patrícia Morais acabou por fazer a diferença no desempate, ao parar o pontapé de Regina Pereira, a única jogadora que não conseguiu converter.



Antes, o Famalicão adiantou-se contra a corrente do jogo, aos 12 minutos, num autogolo de Melisa Hasanbegovic, que quase ofereceu o segundo a Maksuti, aos 17, mas as bracarenses chegaram merecidamente ao empate, aos 63, por Joline Amani.



O conjunto 'arsenalista' começou melhor e ameaçou num cabeceamento de Ana Rute, aos nove minutos, mas, no primeiro ataque, aos 12, o Famalicão marcou, com Melisa Hasanbegovic a desviar para a baliza 'errada' um livre de Regina Pereira.



A defesa bósnia quase esteve na origem de novo golo das famalicenses aos 17 minutos, quando fez um mau atraso e isolou Maksuti, que não teve arte para ultrapassar Patrícia Morais.



Até ao intervalo, a tendência do encontro não se alterou, com o Sporting de Braga melhor e a criar perigo em nova tentativa de Ana Rute (38 minutos) e num remate de Sissi (41), e o Famalicão a defender bem, sem nunca 'perder de vista' o contra-ataque.



A formação bracarense continuou por 'cima' no início da segunda parte, mas, insatisfeito, Tomás Tengarrinha mudou três 'peças' aos 60 minutos e, aos 63, chegou o golo do empate, num remate colocado de Joline Amani, assistida por Ana Rute.



Na parte final, a 'incansável' Ana Rute, aos 81 minutos, e Vânia Duarte, aos 82, de livre direto, ameaçaram o segundo das bracarenses, mas o Famalicão acabou melhor e mais perigoso, com tentativas de Sara Monteiro, aos 88, e Andrea Mirón, já aos 90+6.







Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.



Famalicão -- Sporting de Braga, 1-1 no final dos 90 minutos, e 4-5 no desempate por grandes penalidades.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadoras:



1-0, Melisa Hasanbegovic, 12 minutos (própria baliza).



1-1, Joline Amani, 63.







Marcadoras no desempate por grandes penalidades:



1-0, Vanessa Marques.



1-1, Sissi.



2-1, Andrea Mirón.



2-2, Joline Amani.



3-2, Sara Brasil.



3-3, Vânia Duarte.



4-3, Maria Negrão.



4-4, Melisa Hasanbegovic.



4-4, Regina Pereira (defesa de Patrícia Morais).



4-5, Carol Rocha.







Equipas:



- Famalicão: Gabi Groco, Matilde Fidalgo, Andrea Mirón, Raquel Infante, Regina Pereira, Sara Monteiro, Pavlovic (Vanessa Marques, 90+2), Leandra (Maria Negrão, 79), Betinha (Cherry, 79), Érica Bispo (Amber Tripp, 72) e Maksuti (Sara Brasil, 72).



(Suplentes: Lu, Vanessa Marques, Maria Rodrigues, Maria Negrão, Amber Tripp, Lexy Smith, Sara Brasil, Kika Silva e Cherry).



Treinador: Miguel Santos.



- Sporting de Braga: Patrícia Morais, Sissi, Leah Lewis (Tânia Rodrigues, 74), Melisa Hasanbegovic, Joline Amani, Carlyn Baldwin (Leonor Miller, 60), Ana Rute, Dolores Silva (Vânia Duarte, 60), Caroline Kehrer (Vitória Almeida, 60), Bia Meio-metro (Carol Rocha, 25) e Carolina Mendes.



(Suplentes: Aline Lima, Leonor Miller, Carol Rocha, Vitória Almeida, Tânia Rodrigues, Madalena Marau, Vânia Duarte, Mariana Azevedo e Leonor Freitas).



Treinador: Tomás Tengarrinha.







Árbitra: Teresa Oliveira.



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sara Monteiro (15), Carolina Mendes (31), Gabi Groco (45+2) e Raquel Infante (53). Cartão amarelo para o treinador do Famalicão, Miguel Santos (58).



Assistência: Cerca de 100 espetadores.