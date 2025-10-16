Sporting de Braga clube regista prejuízo de de 3,6 milhões de euros em 2024/25

O prejuízo de 3,6 milhões de euros na época passada, que sucede ao resultado líquido positivo de 5,5 milhões de euros em 2023/24, resulta, segundo explicação dos responsáveis bracarenses, do efeito do resultado negativo da SAD no mesmo período de 10,9 milhões de euros.



Segundo a mesma nota, em 2024/25, o Sporting de Braga (clube) apresentou um resultado individual líquido positivo de 405 mil euros euros e um EBITDA (sigla em inglês de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 1 milhão de euros.



“Porém, por efeito da participação que o clube tem na Sporting de Braga, SAD (37 por cento) e por aplicação do método de equivalência patrimonial, o resultado transforma-se em negativo, num valor cifrado em 3.652,358 euros”, detalham.



O passivo aumentou ligeiramente de 20,5 milhões de euros para 20,6 milhões de euros, sendo que apenas 1 milhão de euros é considerado efetivamente elegível, “uma vez que 9,2 milhões de euros representam a dívida do clube à SAD e 10,3 milhões de euros se referem a um passivo meramente contabilístico (rendimentos a reconhecer em períodos económicos futuros”).



O ativo baixou de 43,5 milhões de euros para 40 milhões de euros, sublinhando ainda o clube a manutenção dos fundos patrimoniais positivos, cifrando-se agora em 19,3 milhões de euros, “garantindo uma autonomia financeira superior a 48 por cento, valor que demonstra, de forma clara e inequívoca, a robustez patrimonial que o clube apresenta”, conclui a nota.



O relatório e contas será submetido a aprovação dos sócios em assembleia geral no próximo dia 25 de outubro, a partir das 10h00, no pavilhão multiusos do clube.