Sporting de Braga contrata médio Mario Dorgeles por 11 ME ao Nordsjaelland

Em comunicado divulgado no seu site oficial, o emblema minhoto informa que adquiriu 100% do passe do jogador de 20 anos, sendo que, aos 11 ME fixos, poderão "acrescer mais 2 ME em bónus coletivos e individuais".

"O FC Nordsjaelland assegura 10 por cento sobre a mais-valia de uma futura transferência do jogador. Refira-se que os valores referentes ao mecanismo de solidariedade já estão incluídos", refere o Sporting de Braga.

De acordo com a nota dos `arsenalistas`, o médio realizou exames médicos na quinta-feira e vai integrar de imediato os trabalhos de pré-época da equipa, agora treinada pelo espanhol Carlos Vicens.

Mario Dorgeles deixou a Costa do Marfim para reforçar o Nordsjaelland em 2022/23, contabilizando 83 jogos e três golos nas três épocas em que representou a equipa de Farum, na qual se cruzou com o benfiquista Andreas Schjelderup e o sportinguista Conrad Harder.