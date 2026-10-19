Futebol Nacional
1.ª Liga
Sporting de Braga e Gil Vicente acertam calendário na I Liga de futebol
Sporting de Braga e Gil Vicente acertam hoje calendário na I Liga portuguesa de futebol, no jogo em atraso da segunda jornada, que foi adiado em agosto devido ao surto gastrointestinal que impediu os bracarenses de competirem.
Dois meses depois, as formações minhotas disputam o único encontro que está por realizar na I Liga, a partir das 20:15, no Estádio Municipal de Braga, sendo que, nesta altura, estão ‘coladas’ na classificação, ambas com 11 pontos, com os gilistas em oitavo e os ‘arsenalistas’ em nono.
O Sporting de Braga recebe o Gil Vicente após três encontros sem vencer, o último dos quais em Copenhaga (3-0), na semana passada, na estreia na fase de liga da Liga Conferência, que motivou manifestações de desagrado dos adeptos.
Já o Gil Vicente vem de um triunfo sobre a União de Santarém para a Taça de Portugal, mas apenas conseguiu eliminar a formação da Liga 3 no prolongamento (3-2).
O Sporting de Braga recebe o Gil Vicente após três encontros sem vencer, o último dos quais em Copenhaga (3-0), na semana passada, na estreia na fase de liga da Liga Conferência, que motivou manifestações de desagrado dos adeptos.
Já o Gil Vicente vem de um triunfo sobre a União de Santarém para a Taça de Portugal, mas apenas conseguiu eliminar a formação da Liga 3 no prolongamento (3-2).