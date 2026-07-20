Sporting de Braga empresta El Ouazzani ao Angers

“O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Angers SCO (Ligue 1 de França), para a cedência por empréstimo do jogador Amine El Ouazzani até ao final da corrente temporada. Neste acordo, não está contemplada qualquer cláusula de compra”, refere o Sporting de Braga em comunicado na sua página oficial.



O avançado, de 25 anos, regressa, assim, a França, onde fez a formação no Grenoble e se transferiu em 2024/25 para o Sporting de Braga, proveniente do Guingamp.



El Ouazzani, internacional sub-23 por Marrocos, participou na última época em 24 jogos, com dois golos marcados, números abaixo da primeira temporada, também pelo facto de ter parado mais de dois meses, devido a uma fratura no pé direito.