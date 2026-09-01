Sporting de Braga empresta Lelo aos espanhóis do Almeria

O jogador de 26 anos vai jogar até ao final da presente temporada naquele clube andaluz, estando contemplada no acordo uma cláusula de compra não vinculativa de três milhões de euros (por 100 por cento do passe).



Lelo chegou na época passada a Braga proveniente do Casa Pia, tendo realizado 47 jogos (um golo e oito assistências), mas perdeu espaço esta temporada, na qual não realizou qualquer minuto pelos ‘arsenalistas’.

