Sporting de Braga inicia a 22 de junho preparação para época 2026/27

Os bracarenses começam a pré-época na sua Cidade Desportiva numa segunda-feira, estando o primeiro jogo oficial da temporada 2026/27 agendado para 23 de julho, com a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.



O Sporting de Braga remete para “tempo oportuno” as restantes informações sobre os trabalhos da equipa principal, nomeadamente o local de estágio de pré-temporada e o calendário de jogos de preparação.



O lateral Diogo Travassos, contratado ao Sporting, mas que esteve cedido pelos 'leões' ao Moreirense, é para já o único reforço dos 'arsenalistas' para a próxima temporada.