Sporting de Braga na final da Taça da Liga

Um jogo equilibrado na primeira parte, mas com sinal mais do Sporting. No entanto, a primeira ocasião de perigo é para os minhotos. Zalazar corre na esquerda e ganha espaço para cruzar rasteiro para a área. Ricardo Horta dá de calcanhar mas a bola sai fraca e à figura de Franco Israel que agarra com facilidade.



O primeiro remate digno de registo do Sporting surgiu ao minuto 11 após uma jogada de Pedro Gonçalves pela esquerda, Trincão dispara à figura de Matheus. Ao minuto 13, momento de maior frissom com um remate de Pedro Gonçalves a bater com estrondo na barra. O guarda-redes bracarense Matheus estava batido.



Matheus voltou a brilhar ao minuto 23 com uma bela defesa depois de um remate de Trincão a cruzamento de Nuno Santos. Excelente o guarda-redes bracarense a afastar a bola. Pedro Gonçalves volta a estar perto do golo ao minuto 29 depois de um remate ao lado dentro da área descaído para o lado esquerdo. Matheus controlou a saída da bola.



O Sporting de Braga responde por Rodrigo Zalazar. O médio tenta o remate de pé direito de fora da área mas a bola sai ao lado da baliza à guarda de Franco Israel.



Novamente bola na barra. Após um canto, Nuno Santos dispara com violência, Matheus ainda toca ligeiramente na bola, e esta bate com estrondo na barra. Pouco depois, lance genial de Quaresma, que foge a três jogadores do Braga, e após uma roleta entra na área e remata cruzado com muito perigo.



Antes do intervalo, jogada fantástica do Sporting. Edwards rompe, toca para Pedro Gonçalves, que dá para Nuno Santos, que remata de trivela ao poste. Termina a primeira com o Sporting a ter as melhores oportunidades para abrir o ativo.



A segunda parte começou e ambos os treinadores mostram-se satisfeitos com a atuação do seu onze inicial. Artur Jorge e Rúben Amorim não mexeram na equipa.



Grande oportunidade para Viktor Gyökeres, o sueco galgou metros entrou na área e rematou, mas a bola saiu ligeiramente ao lado do poste direito da baliza bracarense. Perdeu-se uma boa oportunidade de se abrir o marcador, em Leiria. Minuto 59, nova perdida para o Sporting e para Pedro Gonçalves. O médio leonino tabela com Trincão e remata ao lado da baliza de Matheus.



E vão três na trave. Jogada de Viktor Gyökeres, entra na área e cruza para Nuno Santos de primeira rematar à trave. Na resposta, e contra a corrente do encontro, golo do Sporting de Braga ao minuto 65. Zalazar cruza na direita para o avançado espanhol que cabeceia com a bola ainda a raspar no seu ombro antes de entrar na baliza leonina. Sporting de Braga perto de ampliar da vantagem, valeu Franco Israel com dupla defesa a remates de Víctor Gómez e Ricardo Horta.



Termina a partida, o Sporting de Braga venceu o Sporting e está na final da Taça da Liga.