Sporting de Braga no "melhor momento", mas "com os pés no chão"

O técnico deixou elogios ao adversário, considerando-o "uma equipa boa, equilibrada, que recentemente ganhou ao FC Porto e foi empatar a Guimarães".



"Sabemos das dificuldades, não há jogos fáceis na liga portuguesa, mas preparámo-nos bem e estamos confiantes, vamos com tudo pelos três pontos amanhã (sexta-feira)", disse na conferência de imprensa de antevisão da receção aos insulares.



Os minhotos viram o FC Porto 'fugir' ligeiramente na terceira posição depois do empate em Guimarães frente ao Vitória, distando agora dois pontos dos 'dragões', depois de cinco triunfos consecutivos, tendo o treinador do Nacional, Tiago Margarido, defendido a ideia de que o Sporting de Braga está no melhor momento da temporada, argumento com que Carlos Carvalhal concorda.



"Podemos dizer que sim, se calhar é a melhor fase da época. Nos últimos seis jogos, em 18 pontos possíveis, fizemos 16 com deslocação à Luz (para defrontar o Benfica, vitória por 2-1) e ao rival de Guimarães (0-0). É o resultado do momento da equipa e do que tem produzido dentro de campo, mas este ciclo saiu muito do 'cabedal' dos jogadores. Temos vindo em crescimento, mas temos que ser humildes, com os pés no chão", avisou.



Na quarta-feira, o Sporting de Braga desloca-se ao estádio da Luz para defrontar o Benfica nos quartos de final da Taça de Portugal, mas o treinador garantiu foco total no jogo com os insulares.



"Nem me lembro que tenho um jogo a meio da semana, estou tão focado neste jogo, é isso que transmito aos jogadores e é com esse espírito que vamos encarar a partida", afirmou.



Carlos Carvalhal frisou o facto de querer fazer do seu reduto uma "fortaleza".



"Estamos muito contentes por voltar a casa, superámos aquele mau momento em relação aos resultados em casa, vencemos os últimos dois jogos e notámos que o envolvimento é mais positivo hoje, sentimos isso dentro de campo", afirmou.



Carlos Carvalhal considerou normal o jogo menos conseguido ofensivamente em Guimarães.



"Cada jogo tem a sua história, a sua componente emocional. Continuamos o nosso caminho, fazendo uns jogos melhores que outros, não podemos abrir uma crise por um jogo não tão bem conseguido em termos qualitativos, porque do ponto de vista de entrega e atitude fizeram um excelente jogo. Calma nas análises ao Sporting de Braga", pediu.



Carlos Carvalhal defendeu que, após as saídas e entradas em janeiro, "o plantel está como está em função de ideias partilhadas" com a direção.



"Não sou pessoa de desculpas, mas de enfrentar os problemas com os recursos que tenho. Somos a melhor equipa do campeonato fora e quem sofre menos", disse.



Fran Navarro ficou de fora do jogo de Guimarães e continua em dúvida para sexta-feira, enquanto Niakaté, Vítor Carvalho e Zalazar ficam de fora por lesão.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 44 pontos, e Nacional, 13.º, com 23, defrontam-se a partir das 20:15 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.