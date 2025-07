Sporting de Braga oficializa contratação de Pau Víctor

"O SC Braga informa ter chegado a acordo com o FC Barcelona (Espanha) para a transferência a título definitivo do jogador Pau Víctor. O avançado espanhol, de 23 anos, custou 12 milhões de euros (por 100 por cento do passe) e assina um contrato válido para as próximas cinco temporadas (até 2030). A este valor poderão ainda acrescer mais 3 milhões de euros em bónus coletivos e individuais. O custo com mecanismo de solidariedade conexo com a transferência é da responsabilidade do FC Barcelona e será deduzido nas quantias a pagar pelo SC Braga. Refira-se, ainda, que o jogador fica blindado com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros", pode ler-se no comunicado do Sporting de Braga.



O jogador catalão vai assinar contrato até 2030 e terá uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Para além dos 12 milhões de euros pagos a pronto ao FC Barcelona, o clube arsenalista poderá ainda pagar mais três milhões de euros mediante a concretização de objetivos.





É a contratação mais cara de sempre do Sporting de Braga, já depois de o clube ter comprado o passe de Mario Dorgelles por 11 milhões mais dois milhões de euros por objetivos.





O jogador chegou ao Barcelona proveniente do Girona. Participou em quase 30 partidas pelos Culés, tendo marcado dois golos e feito uma assistência. Conquistou uma La Liga, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.