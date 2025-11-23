Sporting de Braga passa por susto, mas bate Nacional e segue na Taça de Portugal

Ricardo Horta (10 e 15, este de penálti), Lagerbielke (44) e Victor Gómez (87) fizeram os golos dos minhotos, enquanto Miguel Baeza (54) e Chucho Ramírez (59) os dos insulares, relançando um jogo que se julgava resolvido ao intervalo.



O Sporting de Braga entrou muito melhor na partida e inaugurou o marcador após fuga pela direita de Victor Gómez: Fran Navarro simulou sem tocar na bola e Ricardo Horta, depois de picar a bola sobre o defesa, rematou a contar.



Logo a seguir chegou a grande penalidade, após mão de José Gomes na área, que o capitão bracarense converteu (15) – oitavo golo em todas as competições esta época.



Um remate de fora da área de José Gomes para defesa difícil de Bellaarouch (36) foi o melhor que um desgarrado Nacional fez na primeira parte e seria mesmo o Sporting de Braga a aumentar a vantagem, por Lagerbielke, novamente com Ricardo Horta na jogada: o internacional português cobrou um canto da esquerda e o internacional sueco, quase sem saltar, fez o terceiro dos ‘arsenalistas’.



Com o apuramento praticamente garantido, Carlos Vicens optou por descansar Ricardo Horta, pensando já no jogo de quinta-feira para a Liga Europa, em Glasgow, diante do Rangers, e bem cedo o Sporting de Braga podia ter feito o quarto golo, mas Victor Gómez, em excelente posição, atirou ligeiramente ao lado (52).



O Nacional teve, depois, uma grande reação e, em cinco minutos, fez dois golos, primeiro por Miguel Baeza, após boa jogada de Nourani, que com Valiier, entrou ao intervalo, e depois por Chucho Ramírez, aproveitando a pouca velocidade de Vítor Carvalho (59).



Bellaarouch evitou o empate do Nacional, aos 83 minutos, com uma grande defesa a remate de Paulinho Bóia, mas, aos 87 minutos, chegou o golo que finalmente trouxe alívio às bancadas, com Victor Gómez, de cabeça, a antecipar-se a Vallier, após canto de Lelo da direita.

