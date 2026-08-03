Futebol Nacional
Sporting de Braga pode encontrar Beitar ou Áustria Viena no play-off
O Sporting de Braga pode encontrar os israelitas do Beitar ou os austríacos do Áustria Viena no play-off de acesso à fase de liga da Liga Conferência de futebol, caso elimine o bielorrussos do Dínamo Minsk na terceira pré-eliminatória.
Caso se qualifique para o play-off, o clube minhoto vai jogar a primeira mão em casa em 20 de agosto, disputando o segundo jogo sete dias depois como visitante.
Se for eliminado pelos escoceses do Hearts na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, o Benfica vai ser relegado para o play-off da Liga Conferência, no qual vai defrontar os estónios do Paide ou os austríacos do Rapid Viena, jogando o primeiro encontro em casa.
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