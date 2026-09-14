Futebol Nacional
1.ª Liga
Sporting de Braga procura regresso aos triunfos na receção ao Estoril Praia
O Sporting de Braga procura esta segunda-feira regressar aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol na receção ao Estoril Praia, na sexta jornada, enquanto o Estrela da Amadora tenta manter-se invicto em Vila do Conde.
Os bracarenses, que a meio da semana sofreram a primeira derrota do campeonato, frente Estrela da Amadora (2-1), em jogo em atraso da terceira jornada, disputado em Alverca, tentam hoje somar a terceira vitória frente ao Estoril Praia, formação que ainda não ganhou.
O Sporting de Braga, que tem ainda um jogo em atraso, soma sete pontos, enquanto o Estoril Praia tem apenas dois e está no fundo da tabela, em 17.º, apenas à frente do Casa Pia, que tem um.
Em outro jogo do dia, o Estrela da Amadora, que ainda não perdeu no campeonato e soma nove pontos, com duas vitórias e três empates, visita o Rio Ave, formação que apenas venceu um jogo e averba quatro derrotas, duas delas consecutivas.
Já o Moreirense, equipa que vem de duas derrotas consecutivas e que tem quatro pontos, vai receber o Marítimo, que após um início promissor, com duas vitórias, entrou num ciclo negativo, com um empate e duas derrotas, somando sete pontos.
Programa e resultados da sexta jornada:
- Sábado, 12 set:
- Domingo, 13 set:
- Segunda-feira, 14 set:
O Sporting de Braga, que tem ainda um jogo em atraso, soma sete pontos, enquanto o Estoril Praia tem apenas dois e está no fundo da tabela, em 17.º, apenas à frente do Casa Pia, que tem um.
Em outro jogo do dia, o Estrela da Amadora, que ainda não perdeu no campeonato e soma nove pontos, com duas vitórias e três empates, visita o Rio Ave, formação que apenas venceu um jogo e averba quatro derrotas, duas delas consecutivas.
Já o Moreirense, equipa que vem de duas derrotas consecutivas e que tem quatro pontos, vai receber o Marítimo, que após um início promissor, com duas vitórias, entrou num ciclo negativo, com um empate e duas derrotas, somando sete pontos.
Programa e resultados da sexta jornada:
- Sábado, 12 set:
- Nacional - Alverca, 1-3
- Casa Pia - FC Porto, 1-4
- Académico de Viseu - Vitória de Guimarães, 2-1
- Domingo, 13 set:
- Benfica - Gil Vicente, 3-1
- Arouca - Santa Clara, 1-2
- Famalicão - Sporting, 1-1
- Segunda-feira, 14 set:
- Rio Ave - Estrela Amadora, 18h45
- Moreirense - Marítimo, 20h15
- Sporting de Braga - Estoril Praia, 20h45