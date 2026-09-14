Sporting de Braga procura regresso aos triunfos na receção ao Estoril Praia

Nacional - Alverca, 1-3

Casa Pia - FC Porto, 1-4

Académico de Viseu - Vitória de Guimarães, 2-1

Benfica - Gil Vicente, 3-1

Arouca - Santa Clara, 1-2

Famalicão - Sporting, 1-1

Rio Ave - Estrela Amadora, 18h45

Moreirense - Marítimo, 20h15

Sporting de Braga - Estoril Praia, 20h45

Os bracarenses, que a meio da semana sofreram a primeira derrota do campeonato, frente Estrela da Amadora (2-1), em jogo em atraso da terceira jornada, disputado em Alverca, tentam hoje somar a terceira vitória frente ao Estoril Praia, formação que ainda não ganhou.O Sporting de Braga, que tem ainda um jogo em atraso, soma sete pontos, enquanto o Estoril Praia tem apenas dois e está no fundo da tabela, em 17.º, apenas à frente do Casa Pia, que tem um.Em outro jogo do dia, o Estrela da Amadora, que ainda não perdeu no campeonato e soma nove pontos, com duas vitórias e três empates, visita o Rio Ave, formação que apenas venceu um jogo e averba quatro derrotas, duas delas consecutivas.Já o Moreirense, equipa que vem de duas derrotas consecutivas e que tem quatro pontos, vai receber o Marítimo, que após um início promissor, com duas vitórias, entrou num ciclo negativo, com um empate e duas derrotas, somando sete pontos.Programa e resultados da sexta jornada:- Sábado, 12 set:- Domingo, 13 set:- Segunda-feira, 14 set: