Sporting de Braga regressa com 26 jogadores e quatro contratações

Além do guarda-redes brasileiro, que ainda não foi oficializado, mas sê-lo-á brevemente, informou o clube, apresentaram-se ainda o lateral/extremo Diogo Travassos (que jogou no Moreirense por empréstimo do Sporting), o médio bósnio Denis Huseinbasic (ex-Colónia, da Alemanha) e o avançado brasileiro Gabriel Silva (ex-Santa Clara).

Marcaram presença na cidade desportiva dos `arsenalistas` 26 jogadores: Tiago Sá, Bernardo Fontes, João Carvalho, Victor Gomez, Yannis da Rocha, Diogo Travassos, Leonardo Lelo, Jónatas Noro, Adrien Barisic, Arrey-Mbi, Chissumba, Niakaté, Denis Huseinbasic, Luisinho, Victor Carvalho, João Moutinho, Gorby, Diego Rodrigues, António Gil, Dorgeles, Ricardo Horta, Gabriel Silva, Gabri Martínez, El Ouazzani, Fran Navarro e Pau Victor.

A competirem no Campeonato do Mundo de 2026 estão Hornicek (República Checa) e Lagerbielke (Suécia), sendo que a data das suas integrações na pré-época dependerá da carreira das respetivas seleções.

Tiknaz, também no Mundial2026, já tem data marcada para o regresso - 01 de julho -- porque a Turquia já está eliminada.

Bellarouch, Wdowik, Soumaré, Gharbi (que se encontra no Mundial2026 ao serviço da Tunísia), Helguera e João Marques foram dispensados do arranque dos trabalhos de pré-época e estão devidamente autorizados pelo clube a apresentarem-se mais tarde.

Em relação à época passada, Paulo Oliveira, Grillitsch e Zalazar (transferido para o Sporting) deixaram o clube.

O dia de hoje foi reservado para habituais exames de avaliação médica e testes funcionais. Na terça-feira, continuam os exames médicos de manhã e, à tarde, há trabalho no relvado.

De 04 a 10 de julho, a equipa vai fazer um estágio no St. George`s Park, em Inglaterra, casa de todas as seleções inglesas.

Os bracarenses têm os seguintes jogos particulares agendados: com o São João de Ver (03 de julho), com o Buxton, no centro de estágios britânico, com o Stoke City, no Clayton Wood Training Ground (07 e 10 de julho, respetivamente) e com o Vizela (14 de julho).

O jogo de apresentação aos sócios e adeptos vai ser frente ao Celta de Vigo, em 18 de julho, às 19:30, no Estádio Municipal de Braga.

O primeiro jogo oficial da época dos `arsenalistas` realiza-se em 23 de julho, na Sérvia, diante do Zeleznicar Pancevo, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência (segunda mão marcada para 30 de julho, em Braga).

Plantel provisório do Sporting de Braga 2026/27:

- Guarda-redes: Tiago Sá, Bernardo Fontes (ex-Tondela), João Carvalho.

- Defesas: Victor Gomez, Chissumba, Niakaté, Leonardo Lelo, Diogo Travassos (ex-Sporting), Vítor Carvalho, Barisic, Arrey-Mbi, Jónatas Noro, Yannis da Rocha.

- Médios: Gorby, João Moutinho, Diego Rodrigues, Denis Huseinbasic, (ex-Colónia, Ale), António Gil, Luisinho.

- Avançados: Gabri Martínez, Ricardo Horta, Fran Navarro, Dorgeles, El Ouazzani, Pau Victor e Gabriel Silva (ex-Santa Clara).