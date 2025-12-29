Sporting de Braga renova com Diego até 2030

Rodrigues, um dos ‘produtos’ dos escalões de formação do clube, tinha vínculo até junho de 2027, mas viu agora reforçada a sua ligação ao Sporting de Braga por mais três anos.



“Diego é um dos diamantes formados no clube com maior margem de progressão, tendo já garantido um lugar na equipa principal do Sporting de Braga esta temporada, sob as ordens do treinador Carlos Vicens”, lê-se na nota dos minhotos.



Internacional sub-21, o médio estreou-se pela equipa principal do Sporting de Braga em 2024/25 e, esta época, leva 18 jogos e dois golos em todas as provas. Antes, Diego passou pelos sub-17, sub-19, sub-23 e a equipa B.



Em Braga desde 2020, Diego começou a sua formação no Caçadores das Taipas, seguindo depois para o Vitória de Guimarães.