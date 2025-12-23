Sporting de Braga segue para os quartos da Taça de Portugal

No Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, e numa partida marcada pela polémica mudança de recinto a menos de 24 horas do apito inicial, os minhotos sentenciaram a eliminatória no segundo tempo, fruto dos golos de Fran Navarro, de Paulo Oliveira e de Mario Dorgeles, aos 50, 53 e 59 minutos, respetivamente.



A bola, de resto, começou a rolar apenas ao segundo minuto, uma vez que, nos primeiros 60 segundos, os jogadores do Caldas ficaram imóveis na zona do meio-campo sob forma de protesto. A decisão foi respeitada pelos jogadores bracarenses e também apoiada pelos adeptos minhotos, que nas bancadas exibiram cartazes a pedir “respeito pelos adeptos”.



Quanto ao jogo, e tal como seria de esperar, o Sporting de Braga entrou melhor e tomou conta das incidências nos minutos iniciais. Ainda assim, as duas primeiras oportunidades de maior perigo foram do Caldas. E ambas por Gonçalo Barreiras, que, por duas vezes, testou a atenção do guarda-redes Tiago Sá.



No entanto, a formação de Carlos Vicens entrou na etapa complementar determinada a resolver o encontro.



E conseguiu: aos 50, Fran Navarro, na sequência de um canto à esquerda, abriu o ativo, com Paulo Oliveira a dilatar a vantagem volvidos três minutos, também na sequência de um canto.



Os golos deitaram por terra as esperanças dos caldenses, que ainda viram Mario Dorgeles ampliar a diferença, aos 59, após ‘disparar’ de pé esquerdo à entrada da área.



Desta forma, os ‘arsenalistas’ garantiram o passaporte para a próxima eliminatória da prova, na qual vão defrontar o vencedor do duelo entre o Lusitano de Évora e o Fafe, ambos da Liga 3, que se enfrentam no sábado, no encerramento dos oitavos de final.



Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Caldas – Sporting de Braga, 0-3.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Fran Navarro, 50 minutos.



0-2, Paulo Oliveira, 53.



0-3, Mario Dorgeles, 59.



Equipas:



- Caldas: Duarte Almeida, Nuno Januário (Ricardo Alexandre, 45+2), Duarte Maneta, Zé Ricardo, Eduardo Monteiro, Diogo Clemente (Mateus Magalhães, 66), Yordy Marcelo (Matheus Palmério, 66) Pipo Ferreira, Gonçalo Barreiras (Rui Carreira, 66), Luís Farinha (Dani Fernandes, 66) e João Rodrigues.



(Suplentes: Wilson Soares, Matheus Palmério, Ricardo Alexandre, Gonçalo Chaves, Dani Fernandes, Tiago Catarino, Rui Carreira, Zé Gata e Evandro Santos).



Treinador: José Vala.



- Sporting de Braga: Tiago Sá, Gustaf Lagerbielke (Victor Gomez, 42), Paulo Oliveira, Arrey-Mbi, Mario Dorgeles, Gabriel Moscardo, Florian Grillitsch (Da Rocha, 83), Leonardo Lelo, Rodrigo Zalazar (Gorby, 66), Ricardo Horta (Pau Victor, 66) e Fran Navarro (Gabri, 83).



(Suplentes: João Carvalho, Victor Gomez, Vítor Carvalho, João Moutinho, Pau Victor, Gorby, Da Rocha, Diego Rodrigues e Gabri Martínez).



Treinador: Carlos Vicens.



Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Diogo Clemente (45+3).



Assistência: 4.209 espetadores.