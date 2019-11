Sporting de Braga vence Gil Vicente e apura-se para "oitavos" da Taça de Portugal

No terceiro triunfo seguido em provas diferentes (Taça de Portugal, campeonato e Liga Europa), o golo madrugador do avançado, que fez o seu décimo tento na temporada, marcou a diferença num jogo equilibrado e em que o Gil Vicente foi algo perdulário.



Aos 75 minutos, Naidji surgiu isolado na cara de Eduardo, após erro de Bruno Viana, mas rematou ao lado, desperdiçando a melhor ocasião dos gilistas em toda a partida, numa fase em que estavam melhor que a equipa da casa.



Ricardo Horta inaugurou o marcador bem cedo (oito minutos) com um excelente remate de primeira após cruzamento de Esgaio da direita, mas na origem do lance esteve um péssimo passe do central Nogueira em zona ‘proibida’.



O Gil Vicente mostrava muitas dificuldades em criar jogo ofensivo e a sua melhor ocasião no primeiro período surgiu apenas aos 43 minutos e na sequência de uma bola parada: canto da esquerda, desvio ao primeiro poste e nem Lourency, nem Naidji foram capazes de tocar na bola perante uma baliza à mercê.



O Sporting de Braga voltou a entrar melhor após o reatamento e Paulinho, de cabeça, obrigou Denis a boa defesa (51), mas a equipa foi perdendo o controlo da partida.



O Gil Vicente tomou conta do jogo e, aos 66, de livre direto, Henrique ficou perto do empate. Samuel, a única aposta de Vítor Oliveira, entrou bem e, aos 69, fez o que quis de Esgaio, mas Eduardo mostrou agilidade.



Pouco depois, Naidji desperdiçou a tal ocasião para a turma de Barcelos, que perdeu fulgor nos últimos 15 minutos da partida, tendo mesmo pertencido ao Sporting de Braga as duas melhores ocasiões para ‘matar’ a partida, já nos descontos, por Trincão e Wilson Eduardo.



Jogo no Estádio Municipal de Braga.



Sporting de Braga - Gil Vicente, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Ricardo Horta, 08 minutos.



Equipas:



- Sporting de Braga: Eduardo, Esgaio, Bruno Viana, Wallace, Sequeira, Palhinha, André Horta (Wilson Eduardo, 70), Fransérgio, Ricardo Horta, Galeno (Trincão, 87) e Paulinho (Rui Fonte, 70).



(Suplentes: Matheus, Diogo Viana, Agbo, João Novais, Trincão, Wilson Eduardo e Rui Fonte).



Treinador: Ricardo Sá Pinto.



- Gil Vicente: Denis, Fernando, Nogueira, Rúben Fernandes, Henrique, Soares, Claude, Kraev, Yves, Lourency (Samuel, 61) e Naidji.



(Suplentes: Wellington, Alex, João Afonso, Erick, Arthur Henrique, Samuel e Sandro Lima).



Treinador: Vítor Oliveira.



Árbitro: António Nobre (Leiria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Henrique (26), Sequeira (47), Lourency (49), Fransérgio (65), Yves (77), Palhinha (82), Soares (82), Claude (86), Rúben Fernandes (90), Rui Fonte (90+4).



Assistência: 5.759 espetadores.