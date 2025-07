Sporting de Braga vence Wolfsberger em jogo particular

O internacional sub-21 João Marques fez o primeiro golo logo aos nove minutos, com um remate de primeira, sem deixar a bola cair no chão, a meio do meio-campo ofensivo, após um alívio da defesa contrária, e Ricardo Horta o segundo num remate em arco (80).



Num triunfo justo e seguro dos minhotos sobre o terceiro classificado da principal liga austríaca na época passada, o novo treinador, Carlos Vicens, fez alinhar o seguinte ‘onze’ inicial: Hornicek, Yanis da Rocha, Vítor Carvalho, Arrey-Mbi, Chissumba, Thiago Helguera, Djibril Soumaré, Diego Rodrigues, João Marques, Kauan Kelvin e El Ouazzani.



Para a segunda parte, Carlos Vicens manteve apenas Yanis da Rocha no lado direito da defesa e lançou Tiago Sá, Robson Bambu, Paulo Oliveira, Lelo, João Moutinho, Gorby, Ricardo Horta, Gharbi, Sandro Vidigal e Fran Navarro.



À passagem da hora de jogo, entrou o mais recente reforço dos ‘arsenalistas’, o defesa-central sueco Gustaf Lagerbielke (saiu Yanis da Rocha).



Já depois de o jovem Sandro Vidigal ter tido no pé esquerdo a primeira grande ocasião para marcar na segunda parte, o segundo golo chegou num remate de pé esquerdo de Ricardo Horta, em arco (80), num belo gesto técnico do capitão dos bracarenses.



O próximo jogo particular do Sporting de Braga, que fecha o seu estágio na Áustria, realiza-se no sábado diante dos gregos do Panathinaikos, orientados pelo português Rui Vitória.