Sporting despede-se de estágio em Lagos com goleada aos sub-23 do Portimonense

O Sporting despediu-se esta quarta-feira do estágio em Lagos com uma goleada por 7-1, num jogo de treino com a equipa de sub-23 do Portimonense, em que Jovane Cabral apontou três dos sete golos dos leões.