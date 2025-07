Sporting e Celta na pré-época do Nacional

Os insulares iniciam a pré-época diante do Sporting, na sexta-feira, num encontro particular que vai ter lugar na academia 'leonina', em Alcochete, para depois enfrentarem a AD Machico, do Campeonato de Portugal, na quarta-feira.



Entre 18 e 24 de julho, o Nacional ruma a Penafiel, onde vai decorrer o estágio de pré-temporada, que inclui jogos frente ao Gil Vicente, da I Liga, no dia 19, e Académica, da Liga 3, no dia 21.



A 22 de julho, o emblema insular desloca-se a Espanha para defrontar o Celta de Vigo, no reduto da formação espanhola, sendo que a última partida do estágio acontece já em solo continental, no dia 24, perante o Tondela, da I Liga.



O Nacional encerra a preparação no dia 30 de julho, diante da Camacha, do Campeonato de Portugal, no último 'ensaio' antes do arranque oficial da temporada, que vai acontecer no fim de semana de 09 e 10 de agosto, frente ao Gil Vicente, em jogo da primeira jornada da I Liga, no Estádio da Madeira, no Funchal.