Sporting e FC Porto em `cena` na Taça com adversários do quarto escalão

Os ‘leões’ recebem a partir das 18:00 o Marinhense, 12.º e antepenúltimo classificado da Série C do Campeonato de Portugal, que se apresenta no Estádio José Alvalade depois de ter despedido o treinador e que terá o técnico dos juniores no banco.



O jogo deverá dar ao treinador do Sporting, Rui Borges, a oportunidade de rodar jogadores menos utilizados e quando os ‘leões’ têm importante embate na terça-feira, quando receberem o Club Brugge, na quinta jornada da Liga dos Campeões.



Também hoje, o FC Porto entra em campo a partir das 20:15, frente ao Sintrense, emblema que é nono classificado na Série D do Campeonato de Portugal.



Sporting e Marinhense defrontam-se pela quinta vez na história, a última das quais na Taça de Portugal de 1964/65, com inédita vitória da formação da Marinha Grande, enquanto FC Porto e Sintrense medem forças pela terceira vez.



Na última época, também na Taça de Portugal, as duas equipas encontraram-se na terceira eliminatória, com triunfo por 3-0 dos ‘dragões’, no Estádio José Gomes, na Reboleira.



A quarta eliminatória, que se iniciou na sexta-feira e prossegue até domingo, tem mais seis jogos hoje, um dos quais entre Estoril Praia e Famalicão (18:00), emblemas da I Liga.



Na sexta-feira, o Benfica, recordista de troféus (26), foi vencer o Atlético, equipa da Liga 3, ao Restelo, casa emprestada à equipa da Tapadinha, por 2-0, garantindo desde já um lugar na quinta eliminatória, oitavos de final da prova.

