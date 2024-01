"Sporting é muito difícil de superar", mas Sporting de Braga quer final, diz Artur Jorge

“Temos de fazer muito e muito de tudo. Vamos ter pela frente um Sporting que tem demonstrado toda a sua qualidade, está muito motivado e é candidato a ganhar todos os troféus em Portugal. Nós, temos que fazer o nosso papel para contrariar isso e sermos mais fortes que este Sporting”, afirmou o treinador na antevisão da partida.



Frisando que "o Sporting é uma equipa muito difícil de superar", o treinador ‘arsenalista’ quer um Sporting de Braga com “ambição e determinação para fazer um bom jogo” - que espera “intenso e vivo” entre “duas equipas muito ofensivas” - para poder estar “na decisão” de sábado e “lutar pela conquista do troféu”.



"Obviamente que, para mim, tem uma importância muito grande. Já estive numa final da Taça de Portugal [derrota com o FC Porto na época passada] e agora quero estar na final da Taça da Liga e juntar um troféu ao meu trajeto aqui”, disse.



Após três jogos seguidos sem ganhar, um deles que ditou o afastamento da Taça de Portugal (3-2 com o Benfica), o Sporting de Braga regressou às vitórias na última jornada do campeonato, fora, diante do Famalicão (2-1), num encontro em que esteve a perder e o golo do triunfo chegou aos 90+11, por Álvaro Djaló.



No final da partida, Artur Jorge frisou que esta é uma fase em que, mais do que o nível exibicional, importa ser “resultadista”, tendo admitido hoje que essa foi uma “vitória com uma carga emocional que ajuda a equipa”.



“Sabíamos que íamos ter um mês [de janeiro] de grande densidade competitiva e de grande dificuldade, e tivemos, num curto espaço de tempo, resultados que não queríamos. Era importante, rapidamente, entrar num caminho de vitórias para estarmos animicamente mais confortáveis para o jogo de amanhã [terça-feira]”, disse.



O treinador disse não ter problema em fazer uma análise individual de Gyokeres, por ser um jogador que “tem feito a diferença”, mas destacou igualmente o coletivo ‘leonino’.



“É um jogador de destaque no Sporting, tem feito a diferença em termos ofensivos pelo que trabalha e desgasta as defesas contrárias. Tem-se demonstrado como um jogador acima de média na nossa liga, mas o Sporting também tem uma equipa que, no seu todo, é muito perigosa nas suas dinâmicas e na sua parte emocional também”, disse.



O treinador não quis abrir o jogo sobre a recuperação de Al Musrati, que está ausente por lesão desde 12 de dezembro do ano passado, quando jogou pouco mais de 20 minutos em Nápoles, para a Liga dos Campeões, e questionado sobre os resultados menos positivos diante dos três 'grandes’ considerou naturais as críticas, assumindo o desejo de melhorar esse registo.



“As críticas fazem parte do trabalho, percebo-as, mas temos que pensar que, nas decisões, normalmente encontram-se as melhores equipas, mas parece-me redutor olhar só para os jogos com Benfica, FC Porto e Sporting, sabendo que esses jogos podem muitas vezes decidir troféus, finais ou até classificações finais de campeonato. Temos que melhorar esse registo, sermos mais fortes para ter a consistência de outros resultados e, nos momentos de decisão, vencer esses três adversários”, disse.



Sobre as saídas de Castro, em definitivo para o Moreirense, e André Horta, cedido aos gregos do Olympiacos, o técnico referiu que os dois médios foram colocados com esses cenários e “viram com bons olhos” a saída, sobretudo por a "posição estar sobrecarregada de jogadores" e por ser "impossível" dar o mesmo tempo de jogo aos atletas.



Artur Jorge diferenciou a situação de Horta, que ainda pode regressar, tendo frisado que “não falhou nada".



"Ele teve oportunidades e, quando jogou, cumpriu. Noutros jogos, não esteve tão bem como desejaríamos, mas houve um aumento de competitividade interna. Chegaram o Zalazar e o Vítor Carvalho que têm jogado com mais regularidade”, disse.



Niakaté e Banza, a disputarem a CAN2023 pelo Mali e Congo, respetivamente, são ausências certas no duelo com os 'leões'.



Sporting de Braga e Sporting defrontam-se a partir das 19:45 de terça-feira, no Estádio Municipal de Leiria, num jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.



A outra meia-final da Taça da Liga vai opor o Benfica ao Estoril Praia, na quarta-feira, às 19:45, em Leiria, sendo que a final está agendada para sábado, no mesmo local.