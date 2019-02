Sporting e Sporting de Braga protagonizam jogo "grande" da jornada

Lusa Comentários 14 Fev, 2019, 18:18 | Futebol Nacional

Os ‘dragões’ entram em campo primeiro que os concorrentes mais diretos, no sábado, defrontando os sadinos, que ocupam o 12.º lugar e que não sabem o que é vencer há 10 jogos, registando três empates desde que trocaram de treinador.



No rescaldo da derrota com a Roma (2-1), na primeira mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, o FC Porto tentará distanciar-se do Benfica, após ter cedido dois empates perante Vitória de Guimarães e Moreirense, que permitiram a aproximação dos ‘encarnados’, agora a apenas um ponto da liderança.



Contudo, o jogo ‘cartaz’ da ronda disputar-se-á no domingo, no Estádio de Alvalade, com a receção do Sporting ao Sporting de Braga. Os ‘leões’, que ocupam o quarto posto, com 42 pontos, tentam o segundo triunfo consecutivo na prova que lhes permita aproximar precisamente dos ‘arsenalistas’, que são terceiros, com 49.



Os minhotos vêm de quatro vitórias seguidas e visitam um reduto onde não perderam nas duas últimas deslocações para o campeonato, vencendo por 1-0 em 2016/17 e empatando 2-2 na temporada transata.



Já o Benfica desloca-se à Vila das Aves, na segunda-feira, no encerramento da jornada, tentando o sétimo triunfo no campeonato sob o comando de Bruno Lage, na sequência de uma goleada histórica infligida ao Nacional (10-0).



As ‘águias’ vão tentar capitalizar ainda mais a aproximação ao FC Porto, frente ao 14.º colocado da I Liga, que tem recuperado na tabela desde que Augusto Inácio substituiu José Mota.



A jornada arranca na sexta-feira, com a receção do Rio Ave, oitavo classificado, ao Santa Clara, 10.º. Os vila-condenses vêm de quatro encontros sem perder e ainda mantêm ambições europeias, enquanto os açorianos apenas somaram uma vitória nos últimos setes jogos.



No sábado, o Nacional, 17.º e antepenúltimo, recebe o ‘lanterna vermelha’ Feirense, poucos dias depois da ‘derrocada’ na Luz. Por seu lado, o conjunto de Santa Maria da Feira terá o segundo encontro sob o comando de Filipe Martins, que na estreia perdeu em casa com o Sporting.



No mesmo dia, o sexto colocado, Vitória de Guimarães, que foi derrotado na última jornada, na deslocação a Tondela, defronta o Portimonense, nono, que também sofreu um desaire, mas na receção ao Rio Ave.



No domingo, o Belenenses, que tem vindo a perder ‘gás’ na I Liga, tenta aproximar-se do quinto lugar, recebendo no Estádio do Bonfim um Marítimo que vem de três desaires seguidos e ocupa o primeiro posto acima da linha de ‘agua.



Moreirense e Tondela, quinto e 11.º, respetivamente, também jogam no domingo, antes de o penúltimo, Desportivo de Chaves, receber um ‘revitalizado’ Boavista, que, sob a orientação de Lito Vidigal, venceu dois jogos seguidos pela primeira neste campeonato.



Programa da 22.ª jornada:



- Sexta-feira, 15 fev:



Rio Ave – Santa Clara, 20:30



- Sábado, 16 fev:



Nacional – Feirense, 15:30



Vitória de Guimarães - Portimonense, 18:00



FC Porto - Vitória de Setúbal, 20:30



- Domingo, 17 fev:



Belenenses - Marítimo, 15:00



Moreirense – Tondela, 15:00



Desportivo de Chaves - Boavista, 17:30



Sporting – Sporting de Braga, 20:00



- Segunda-feira, 18 fev:



Desportivo das Aves - Benfica, 20:15