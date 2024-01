Sporting elogia explicações do VAR em tempo real nos estádios portugueses

"O Sporting está desde a primeira hora na linha da frente pela implementação desta medida, que mais não é do que a evolução natural de um caminho sem retorno iniciado com o VAR. É uma medida que defende os árbitros, mas, sobretudo, um futebol cada vez mais transparente", congratularam-se os lisboetas, em comunicado no seu site.

A FIFA e o International Board (IFAB) deram o aval ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para avançar com a resolução, que vai permitir uma melhor compreensão das decisões, com a comunicação a fazer-se através do sistema sonoro.

Os `leões` destacaram o "mérito do trabalho" do CA da FPF e lembram que "a verdade desportiva nunca será possível sem uma arbitragem qualificada, livre, transparente e independente".

Modalidades como o râguebi já implementaram este sistema que a FIFA testou em competição em 2023, durante o Mundial feminino que decorreu na Austrália e Nova Zelândia.

Nenhuma das partes clarificou ainda a partir de quando é que esta decisão vai ser aplicada de facto.

Desde setembro de 2023, as comunicações entre árbitros e videoárbitros (VAR) dos jogos da I Liga portuguesa de futebol passaram a ser feitas através de um programa televisivo mensal.

Antes, em 24 de julho, o CA da FPF tinha defendido a divulgação das comunicações para "um objetivo pedagógico, na linha do que sempre considerou ser a prática adequada", anunciando, então, que: "Na época que agora se inicia, o CA divulgará, uma vez por mês, os áudios das conversas entre árbitros de campo e VAR em todos os lances avaliados no ecrã disponível no relvado".

"O CA é da opinião que a divulgação de áudios auxilia a total compreensão da função de arbitrar", defendeu o órgão liderado por José Fontela Gomes.