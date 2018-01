Sporting empresta angolano Gelson Dala ao Rio Ave até final da época

Lusa 04 Jan, 2018, 17:35 / atualizado em 04 Jan, 2018, 17:36 | Futebol Nacional

Numa nota publicada no sítio oficial dos `verdes e brancos` na Internet, o clube explica que chegou a acordo com o Rio Ave "para a transferência a título de empréstimo, até final da presente temporada".

O internacional angolano, de 21 anos, cumpriu apenas um jogo pela equipa principal do Sporting esta época, na vitória (4-2) em casa do Oleiros, para a Taça de Portugal, além de seis jogos pela equipa B (quatro golos).

Dala, que tem nove golos em 18 jogos pela seleção angolana, reforça as opções do técnico Miguel Cardoso nos vila-condenses, que jogam no sábado em casa do Sporting de Braga.