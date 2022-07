Sporting empresta Tiago Ilori ao Paços de Ferreira

“O defesa Tiago Ilori já se encontra na Capital do Móvel e vai representar o FC Paços de Ferreira esta época, por empréstimo do Sporting CP”, pode ler-se na informação partilhada pelo Paços nas suas redes sociais.



Tiago Ilori, de 29 anos, fez quase toda a sua formação no Sporting, estreando-se pela equipa principal em 2011/12, para rumar duas épocas depois, em 2013/14, ao Liverpool.



Na formação de Anfield, hoje treinada pelo alemão Jurgen Kllop, o defesa com várias internacionalizações pelas seleções de base de Portugal jogou somente três partidas na equipa principal, em 2015/16, um ano antes de terminar contrato com o emblema britânico.



Ilori regressou ao Sporting em 2018/19, permanecendo no plantel principal durante duas épocas, antes de ser cedido ao Lorient, de França, e, na época passada, ao Boavista, totalizando 12 jogos disputados nessas duas épocas.



No Paços de Ferreira, Tiago Ilori vai ter a concorrência de Pedro Ganchas, Nuno Lima e Flávio Ramos, ainda a recuperar de lesão.