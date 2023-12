Sporting-FC Porto: Quaresma rende lesionado Coates, Pepe titular nos `dragões`

O jovem central, de 21 anos, está entre as escolhas de Rúben Amorim para o duelo no Estádio de Alvalade e será pela primeira vez titular esta época nos 'leões', que estão privados do capitão Coates, com problemas musculares na perna esquerda.



Além de Quaresma, também Geny Catamo vai ser titular no Sporting, mais concretamente na ala direita, no lugar de Ricardo Esgaio.



Desta forma, os 'verdes e brancos' vão alinhar de início com o guarda-redes Adán, um trio de defesas centrais composto por Diomandé, Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio, os alas Geny Catamo e Matheus Reis, e os médios Hjulmand e Morita. O ataque ficará entregue ao trio Pedro Gonçalves, Marcus Edwards e Gyökeres.



Do lado do FC Porto, o capitão Pepe recuperou do problema físico que o afetou no final do encontro com o Shakhtar Donetsk, para a Liga dos Campeões, na quarta-feira, e é aposta de Sérgio Conceição para formar dupla com Zé Pedro no centro da defesa.



De resto, a entrada de Zé Pedro é uma das poucas mudanças operadas pelo técnico 'azul e branco', rendendo Fábio Cardoso, sendo a outra o regresso de João Mário à lateral direita, para o lugar de Jorge Sánchez.



Os 'dragões' vão arrancar o clássico com Diogo Costa na baliza, João Mário, Pepe, Zé Pedro e Zaidu no quarteto mais recuado, Alan Varela e Stephen Eustáquio no meio-campo, cabendo a Pepê e Galeno o apoio mais direto aos dois avançados, Taremi e Evanilson.



Sporting e FC Porto jogam a partir das 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no jogo que encerra a 14.ª ronda da I Liga e que será dirigido pelo árbitro Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.´



'Leões' e 'dragões' ocupam o segundo e terceiro lugares do campeonato, respetivamente, ambos com 31 pontos, menos dois do que o Benfica, que no domingo subiu provisoriamente à liderança, após vencer por 1-0 o Sporting de Braga, quarto, com 29.