Sporting-FC Porto tem novo horário em dia de eleições

A Direção Executiva da Liga Portugal foi sensível às razões apresentadas pela Câmara Municipal de Lisboa e Junta de Freguesia do Lumiar (Lisboa) face à sobreposição do ato eleitoral de 1 de outubro ao horário do jogo entre o Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube Porto, da oitava jornada da Liga, marcado para esse dia.





Perante o exposto, a Direção da Liga mostrou alguma sensibilidade para com as questões de segurança e circulação de adeptos e de cidadãos que pretendem exercer o seu direito ao voto na área limítrofe no Estádio José Alvalade e entendeu como "válidos, lúcidos e responsáveis" os argumentos dos autarcas, tendo sido alterado o horário do jogo das 18 horas para as 19h15, ou seja, um quarto de hora após o encerramento do ato eleitoral.



A decisão acontece no dia em que o Governo assumiu estar a preparar alterações à lei de forma a proibir a realização de eventos e espetáculos desportivos em dias de futuras eleições.