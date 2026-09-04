Sporting inscreve Alexandropoulos na Liga, que recebeu 35 registos até às 18h00

Para além do médio, contratado em 2022/23 ao Panathinaikos, os leões inscreveram, ainda, o colombiano Sebastián Osorio, contratado em julho para a equipa sub-23, assim como o júnior Erasmo Baregulo.



Por sua vez, o Vitória de Guimarães oficializou a contratação de Alanzinho, ex-Moreirense, clube que inscreveu o zambiano Chipyoka Songa, oriundo do futebol israelita, e o Nacional, que vista o Sporting no sábado, já inscreveu o camaronês Njoya Kader (ex-Hegelmann, Lituânia).



Ainda na I Liga, o Rio Ave contratou o brasileiro Vitor Hugo, oriundo do Lusitânia de Lourosa, da II Liga, e o Estrela da Amadora assegurou o empréstimo de René Mitongo, de 18 anos, junto dos turcos do Trabzonspor.



O médio brasileiro Guilherme Gomes (ex-Flamengo, Brasil) foi inscrito pelo Gil Vicente e o guarda-redes Paulo Henrique, de 18 anos, oriundo dos sub-20 do Santos (Brasil), foi registado no Famalicão.



Pelos clubes da II Liga foram registados nove jogadores entre as 12:30 e as 18:00, com o Felgueiras a finalizar três processos, para além de Portimonense (dois), União de Leiria, Académico de Viseu, Desportivo de Chaves e Torreense.



Os 19 jogadores registados pelos clubes profissionais entre as 12:30 e as 18:00 somam aos 16 inscritos no período da manhã.



A Liga volta a publicar uma nova atualização às 22:00, com a listagem de jogadores inscritos entre as 18:00 e as 21:00, e “logo que possível após o fecho” do mercado, às 00:00.



