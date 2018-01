Sporting oficializa contratação de Fredy Montero

Mário Aleixo - RTP 17 Jan, 2018, 12:05 / atualizado em 17 Jan, 2018, 12:24 | Futebol Nacional

"O Sporting concluiu a transferência de Fredy Montero proveniente do Tianjin Teda. O jogador assinou um contrato válido por uma época e meia podendo este ser estendido por mais duas, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros", pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube de Alvalade.



É o regresso de Montero ao Sporting. O colombiano assina por uma época e meia com mais uma de opção.



A vontade ambas as partes foi determinante para fechar com êxito esta contratação



O jogador tinha outras propostas de Espanha e Colômbia.



Fredy Montero esteve dois anos e meio no Sporting tendo marcado 37 golos com a camisola leonina e passou pelas mãos dos técnicos Leonardo Jardim, Marco Silva e Jorge Jesus, antes de sair para o Tianjin Teda da China.



O Sporting já prepara o jogo da próxima sexta-feira que abre a jornada 19 do campeonato, a partir das 19h00, no estádio do Bonfim frente ao Vitória de Setúbal.