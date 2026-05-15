Sporting oficializa Zalazar

(Com Lusa)

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting informou que Zalazar assinou um contrato de trabalho desportivo válido até 30 de junho de 2031, no qual está prevista uma cláusula de rescisão no valor de 80 ME, sendo o mecanismo de solidariedade suportado em partes iguais pelos dois clubes.O médio ofensivo, de 26 anos, é o primeiro reforço da equipa treinada por Rui Borges para época 2026/27, depois de ter sido um dos jogadores mais influentes dos bracarenses nas últimas três temporadas, durante as quais marcou 39 golos (23 dos quais esta época), em 126 jogos, tendo conquistado a Taça da Liga portuguesa de 2023/24.O Sporting de Braga anunciou em 14 de julho de 2023 a contratação de Zalazar aos alemães do Schalke 04 por cinco milhões de euros (ME), depois de ter anteriormente representado o St. Pauli, também da Alemanha, e os polacos do Korona Kielce, em ambos os casos por empréstimo dos germânicos do Eintracht Frankfurt.O custo da transferência de Zalazar para o Sporting superou os 22,2 milhões de euros ME fixos (acrescidos de 5,3 ME em variáveis) pagos pelo clube de Alvalade aos espanhóis do Almería pelo avançado internacional colombiano Luis Suárez, que é o melhor marcador da I Liga na atual temporada, com 27 golos.Zalazar, natural da cidade espanhola de Albacete, optou por representar a seleção uruguaia, pela qual marcou dois golos em sete jogos.